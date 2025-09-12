Was heute wichtig war.

Von Kassian Stroh

Kirk-Attentat: Ermittler nehmen Verdächtigen fest. Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer meldet zuerst US-Präsident Trump einen Fahndungserfolg. Später nennt der Gouverneur von Utah Details: Es handle sich um den 22 Jahre alten Tyler R. aus Utah, er solle bald angeklagt werden. Der entscheidende Hinweis kam wohl von einem Freund der Familie des Mannes. Zum Liveblog

EU-Kommission kommt Autoindustrie entgegen. Das generelle Verbrenner-Aus vom Jahr 2035 an soll zwar bleiben, aber aufgeweicht werden. „Wir brauchen Flexibilität, um soziale und wirtschaftliche Brüche zu vermeiden“, sagte der für die Industrie zuständige Kommissions-Vizepräsident Stéphane Séjourné der Süddeutschen Zeitung. Die Branche brauche „Spielräume (...), damit sie sich anpassen kann“. Zum Interview (SZ Plus)

Boeing erwartet neue Verzögerungen bei der „777-9“. Die Lufthansa wartet bereits seit fünf Jahren auf ihren neuesten Langstrecken-Jet. Boeing-Chef Ortberg räumt nun ein, dass sein Unternehmen bei der Zulassung mit neuen Verspätungen kämpft. Wie gravierend diese sind, das wisse man bislang nicht. Zum Artikel

AfD mit Umfrage-Höchstwert in Bayern – Söder verliert. In einer Erhebung des Forsa-Instituts erreicht die Rechtsaußen-Partei das beste, jemals von klassischen Instituten gemessene Ergebnis im Freistaat. Derweil verlieren die Freien Wähler und die CSU rutscht deutlich unter ihre Zielmarke – und immer mehr Menschen sind unzufrieden mit dem Ministerpräsidenten. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg im Nahen Osten

Empörung über Ausladung der Münchner Philharmoniker wächst. Dass das Flandern-Musikfestival im belgischen Gent wegen des israelischen Stardirigenten Shani ein Konzert abgesagt hat, sei antisemitisch, so die Kritik. Der Vorgang ist ein Beispiel für viele Kulturinstitutionen, die in die Mühlen hochpolitischer Diskurse geraten - in Deutschland aber anders als im Rest der Welt. Zum Artikel (SZ Plus)

Ägypten fürchtet die Flüchtlingswelle Die Regierung in Kairo gibt sich propalästinensisch, lässt aber Truppen an der Grenze zum Gazastreifen stationieren. Sie sollen verhindern, dass Hunderttausende Palästinenser in ihr Land vertrieben werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen