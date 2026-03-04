Krieg im Nahen Osten

Chamenei ist tot, jetzt übernimmt sein Sohn. Laut Medien wie Iran International wird Modschtaba Chamenei der neue Oberste Führer Irans. Offiziell bestätigt ist seine Wahl noch nicht. Für die Generäle der Revolutionsgarden ist er eine gute Besetzung. Doch es gibt auch Widerstände gegen ihn, gerade in Kreisen der Religionsgelehrten. Zum Artikel

Dieselpreis springt über Zwei-Euro-Marke. Der Iran-Krieg treibt die Spritpreise nach oben. In der typischen Preisspitze am Morgen liegt der bundesweite Durchschnittspreis über zwei Euro. Auch E10 legt deutlich zu und kostete in der morgendlichen Spitze 1,99 Euro pro Liter. Zum Artikel

Steigende Spritpreise: Ökonomen warnen vor einem Tankrabatt

Spanien legt nach: „Wir sind gegen dieses Desaster“. Spaniens Premier Pedro Sánchez bekräftigt seine Ablehnung der Angriffe auf Iran. Seine kompromisslose Haltung bringt US-Präsident Trump in Rage. Und es droht auch eine Außenseiterrolle in der EU. Zum Artikel

MEINUNG Pedro Sánchez ist übers Ziel hinausgepoltert

Nato geht von iranischem Beschuss auf die Türkei aus. Nach Ansicht der Nato hat Iran absichtlich eine Rakete auf das Bündnismitglied Türkei abgefeuert. Ein Abwehrsystem hatte das Geschoss in der türkischen Grenzregion abgefangen. Teile davon fielen auf eine freie Fläche, Verletzte gab es keine. Zum Liveblog

Was heute wichtig war

Bewährungsstrafe für Psychiater Winterhoff. Das Landgericht Bonn spricht Michael Winterhoff wegen Körperverletzung schuldig. Dass er Kindern Psychopharmaka zur Dauerbehandlung verordnet hat, sieht die Richterin als erwiesen an. Er habe den Patienten aber nicht schaden wollen. Zum Artikel

Gabriel Felbermayr wird neuer Wirtschaftsweiser. Der österreichische Ökonom folgt auf Ulrike Malmendier, die nur dreieinhalb Jahre im Amt war. Felbermayr gilt als Mann der klaren Worte und der eigenen Meinung. Doch er übernimmt keine leichte Aufgabe in dem Sachverständigenrat, der heillos zerstritten ist. Zum Artikel

SZ Digitalgipfel: Der High-Tech-Söder. Der bayerische Ministerpräsident sieht sein Bundesland digital gut aufgestellt – auch weil er es regiert. Persönlich sei er ein „Fan von Technologie“, aber in seinem Alltag spiele Künstliche Intelligenz noch eine eher überschaubare Rolle. Er würde sich von ihr keine Rede vorformulieren lassen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen