Mehr als 50 000 Migranten in Ceuta angekommen. Mindestens 34 Menschen sollen beim Versuch, auf EU-Territorium zu gelangen, ums Leben gekommen sein. Spanische Medien berichten, dass Tausende freiwillig wieder nach Marokko zurückgekehrt seien. Zum Artikel

Klimaerwärmung vervielfacht Risiko großer Waldbrände. Der Sommer ist noch lange nicht vorbei, aber bereits die Zwischenbilanz fällt heftig aus. In Frankreich und Spanien richten Feuer bisher ungekannte Schäden an. Nun zeigt eine Studie, wie sehr die Erwärmung zu den Bränden beigetragen hat. Zum Artikel

Zahl der Arbeitslosen steigt über drei Millionen. Der Iran-Krieg, Donald Trump und die Konkurrenz aus China: Die traditionell exportstarke deutsche Industrie steht gleich mehrfach unter Druck. Das wirkt sich nun auch auf dem Arbeitsmarkt aus. Aber es gibt auch ein paar kleine positive Signale aus Beschäftigungsumfragen: Demnach planen Unternehmen, weniger Stellen abzubauen. Zum Artikel

Infantino verliert Asien und einen hochrangigen Berater. Nach Europa sowie Nord- und Mittelamerika lehnt nun auch der asiatische Kontinentalverband AFC das Vorhaben von Fifa-Präsident Gianni Infantino ab, Investoren an der WM zu beteiligen. Ein hochrangiger Berater des Präsidenten erklärt seinen Rücktritt. Zum Artikel

Zweifel an verkündeter Entwaffnung der Hamas. US-Präsident Trump hat erklärt, die Terrororganisation sei bereit, ihre Waffen abzugeben. Doch ein Hamas-Sprecher knüpft die Zusage an eine Bedingung: Israel soll mit dem Abzug aus Gaza beginnen. Zum Artikel

EXKLUSIV Kritik an den Plänen der Koalition zum Kündigungsschutz. Union und SPD wollen den Kündigungsschutz für Bestverdiener lockern. Die Regelung würde nur 0,27 Prozent der Beschäftigten betreffen, sagt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber. Und sie könnte sogar schaden. Zum Artikel

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