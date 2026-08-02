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SZ am AbendNachrichten vom 2. August 2026

Lesezeit: 1 Min.

Ein marokkanischer Mann wird in Ceuta von spanischen Soldaten befragt. Mindestens 50 000 Menschen hatten am Freitag versucht, von Marokko aus in die EU zu gelangen.
Ein marokkanischer Mann wird in Ceuta von spanischen Soldaten befragt. Mindestens 50 000 Menschen hatten am Freitag versucht, von Marokko aus in die EU zu gelangen. Fabian Bimmer/REUTERS

Was heute wichtig war.

Von Julia Bergmann

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Was heute wichtig war

EU erhöht Druck auf Spanien. 22 Staats- und Regierungschefs fordern in einem Brief ein koordiniertes Vorgehen zum Schutz der Außengrenzen, nachdem vor wenigen Tagen mindestens 50 000 Menschen von Marokko aus in die spanische Exklave Ceuta gelangt sind. Am Dienstag soll eine Konferenz der Innenminister der 27 EU-Mitgliedstaaten stattfinden. Zum Artikel

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Niedrigwasser-Rekorde bei Rhein und Donau. Der Rhein-Pegel ist an mehreren Stellen in Nordrhein-Westfalen auf ein Rekordtief gesunken. Auch die Donau hat an ihrem Unterlauf stellenweise nur ein Drittel des durchschnittlich im Juli gemessenen Wasserstands. Ungarn schaltet sein Atomkraftwerk Paks ab - erstmals in den 44 Jahren seiner Existenz. Zum Liveblog

Trump: Angriffe auf Iran abgesagt – „Umrisse einer Einigung“. Einmal mehr sieht der US-Präsident Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung mit Iran. Das US-Militär sei dennoch jederzeit zu neuen Angriffen bereit. Laut Trump soll auch die Straße von Hormus bald wieder vollständig geöffnet sein. Zum Liveblog

Hubschrauberabsturz bei Löscharbeiten in Griechenland. Westlich von Athen breitet sich ein großflächiger Waldbrand aus. Bei den Löscharbeiten stoßen zwei Hubschrauber zusammen und stürzen ab. Auch in Spanien gibt es neue Feuer. Zum Artikel

„Sopranos“-Star Vincent Pastore ist tot. In der Kultserie verriet er als „Big Pussy“ die Machenschaften von Mafia-Boss Tony an das FBI: Jetzt ist der US-Schauspieler im Alter von 80 Jahren gestorben. Zum Artikel

Polen: PiS-Partei unter Kaczyński vor Zerfall. Ex-Premier Morawiecki hat mit 40 Abgeordneten die einst mächtige Partei PiS verlassen. Sie verliert dadurch den Status als größte Fraktion im polnischen Unterhaus Sejm und steht in Umfragen nur noch bei 16 Prozent. Zum Artikel

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