Merz will vor allem Geschlossenheit demonstrieren. Vor dem CDU-Parteitag an diesem Montag kündigt der Vorsitzende eine wirkliche Wende in der Wirtschafts- und Asylpolitik an, sollte er Kanzler werden. Er will viel von dem rückgängig machen, was die Ampelkoalition eingeführt hat. In den Landesverbänden der Partei stößt das nicht nur auf Zustimmung. Zum Artikel (SZ Plus)

Proteste vor CDU-Parteitag angekündigt. In Berlin trifft sich die Partei, sie will auch ihren Kurs in der Migrationspolitik bekräftigen. Kanzlerkandidat Merz ruft die Demonstranten dazu auf, friedlich zu bleiben. Am Sonntag protestierten in der Hauptstadt mindestens 160 000 Menschen gegen seine Politik. Zum Liveblog

„Schönen Gruß an Merz, war Scheiße, was er gemacht hat“. Wie reagieren die Wählerinnen und Wähler auf Merz’ Kurs? Ein Besuch am Wahlkampfstand von CDU-Kandidat Danny Freymark in Berlin-Lichtenberg. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

FBI-Mitarbeiter sollen Rolle bei Ermittlungen zum Kapitolsturm offenlegen. Die Aufforderung schürt bei manchen Agenten Angst vor einer Entlassung. Zuletzt kündigte bereits das Justizministerium Mitarbeitern, die an den Untersuchungen gegen Präsident Trump beteiligt waren. Dessen Außenminister Rubio drängt Panama, unverzüglich den Einfluss Chinas auf den Betrieb des Schifffahrtskanals zu verringern. Zum Liveblog über die neue US-Regierung

EXKLUSIV Zwei von drei Arbeitnehmern gehen krank zum Job. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Untersuchung des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Demnach sind die Zahlen in den vergangenen drei Jahren stark gestiegen. Beschäftigte in eher prekären Arbeitsverhältnissen oder Arbeitnehmer in Branchen mit Personalmangel schleppen sich besonders häufig krank zum Arbeitsplatz. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Marsaleks Agenten forschten US-Kaserne in Deutschland aus. Der frühere Wirecard-Vorstand und mutmaßliche Russland-Spion ließ von seinen Agenten einen US-Stützpunkt in Stuttgart auskundschaften, in dem ukrainische Soldaten an Patriot-Systemen trainiert wurden. Der Generalbundesanwalt ermittelt inzwischen in diesen Fall. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV G 7 drohen Ziele zum Abbau klimaschädlicher Subventionen zu verfehlen. Die Gruppe der größten Industriestaaten hat vereinbart, die direkten und indirekten Unterstützungen für fossile Energien bis Ende dieses Jahres auf null zu reduzieren. Stattdessen sind sie zwischen 2016 und 2023 um 15 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Studie für die Umweltorganisation Greenpeace hervor. In Deutschland lag der Anstieg bei 49 Prozent. Zum Artikel (SZ Plus)

Beyoncé gewinnt Grammy für „Album des Jahres“. In dieser Kategorie ist die 43-Jährige noch nie geehrt worden, ausgezeichnet wird sie für ihr Werk „Cowboy Carter“. Die Grammys, die in Los Angeles vergeben werden, zählen zu den wichtigsten Preisen der Musikindustrie – alle Gewinner im Überblick. Zum Artikel

Dänemark ist erneut Handball-Weltmeister. 2019, 2021, 2023 und jetzt 2025: Zum vierten Mal nacheinander holt die dänische Nationalmannschaft den WM-Titel. Kroatien ist im Finale nach einer roten Karte gegen seinen Abwehrchef chancenlos und verliert mit 26:32 (12:16). Zum Artikel

Weitere wichtige Themen