Was heute wichtig ist

Union und SPD wollen Verschärfungen bei Migration und Abschiebungen. Asylsuchende sollen an den Grenzen zurückgewiesen werden können, heißt es in einem Papier aus den Koalitionsverhandlungen. Mit Algerien, Indien, Marokko und Tunesien sollen vier weitere Staaten als sichere Herkunftsländer eingestuft werden. Zur Artikel (SZ Plus)