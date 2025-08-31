CDU pocht auf Start der Aktivrente zu Jahresbeginn 2026. Die Union erhöht in der Reformdebatte den Druck auf Koalitionspartner SPD. CDU-Generalsekretär Linnemann fordert einen Start der Aktivrente zum Jahreswechsel. Auch beim Beamtenstatus will er Änderungen. Beim Bürgergeld soll es im kommenden Jahr erneut eine Nullrunde geben. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz schließt Steuererhöhungen aus. Der Kanzler sagt im ZDF: „Wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden und dieser Koalitionsvertrag gilt.“ Ähnlich äußert sich CSU-Chef Söder im Handelsblatt: „Nein, wir erhöhen jetzt keine Steuern. Wir müssen Steuern senken.“ Zum Liveblog

In Asien bildet sich eine Allianz gegen Trump. Erstmals seit sieben Jahren reist Indiens Premierminister Modi nach China – zum SCO-Treffen in Tianjin. Die Nachbarn haben reichlich Konfliktpotenzial. Doch sie vereint die Abneigung gegen das Gebaren der US-Regierung. Modi und Chinas Präsident Xi treffen sich 40 Minuten lang, um die schlechten Beziehungen zu verbessern. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump will US-Wahlrecht per Dekret ändern. Der US-Präsident möchte per präsidialer Verfügung eine Ausweispflicht für alle Wähler und ein weitgehendes Verbot der Briefwahl durchsetzen. Ausnahmen soll es für Schwerkranke und weit entfernt stationierte Militärangehörige geben. Ob er für sein Vorhaben die verfassungsmäßige Befugnis hat, ist unklar. Zum Liveblog

Ehemaliger ukrainischer Parlamentschef erschossen. Der Abgeordnete Andrij Parubij wird im Westen des Landes in der Stadt Lwiw laut Medienberichten mit mehreren Schüssen getötet. Präsident Selenskij spricht von einem „schrecklichen Mord“. Die Ermittlungen laufen. Details zum Ablauf und zum Motiv geben die Behörden nicht bekannt. Zum Liveblog

Unruhen in Indonesien nach Tod eines Lieferfahrers. Die Proteste richten sich gegen Politiker-Zulagen von 2600 Euro monatlich, während Lieferfahrer mit steigenden Lebenshaltungskosten und niedrigen Löhnen kämpfen. Nun reagiert der Präsident und teilt mit, die Parteien wollten eine Reihe von Vergünstigungen für Parlamentarier streichen. Zum Artikel

Rechtsextremistin Liebich tritt Haft nicht an. Liebich sollte ihre Haft bis Freitagabend in der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz antreten. Nachdem sie sich jedoch dort nicht gemeldet hatte, hat die Staatsanwaltschaft Halle Vollstreckungshaftbefehl gegen sie erlassen. Die Fahndung läuft – und es gibt Kritik am Vorgehen der Behörden. Zum Artikel

