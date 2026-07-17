Was heute wichtig war
Burnham ist neuer Labour-Chef und nächster Premier Großbritanniens. Seine Partei wählt Andy Burnham, 56, zu ihrem Chef. Der Ex-Bürgermeister von Greater Manchester ist an der aktuellen Regierungskrise unbeteiligt. Seine Vision für Großbritannien: Er wolle die politische Macht, die in London zentralisiert ist, über das Land verteilen, sagt der Nachfolger Keir Starmers. Zum Artikel
EU-Kommission will CO₂-Einsparungen verlangsamen. Wer Kohlendioxid ausstößt, muss zahlen: So funktioniert der europäische Emissionshandel. Die Kommission hat nun eine Reform des Klimaschutz-Instruments vorgeschlagen, um es zu retten. Nach 2030 soll der jährliche Absenkungsfaktor schrittweise entschärft, kostenlose CO₂-Zertifikate für Kraftwerke und die Industrie sollen verlängert werden. Parlament und Mitgliedsstaaten müssen noch zustimmen. Zum Artikel
CDU-Landeschef fordert Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn. Jens Spahn und sein Ehemann sind mithilfe einer Leihmutter Eltern geworden, obwohl seine Partei Leihmutterschaft ablehnt. Der Fraktionschef selbst sagt: Nur die Fraktion könne darüber entscheiden, wie es für ihn weitergehe. Kanzler Merz bekräftigt das Verbot der Leihmutterschaft. Alles Weitere werde das CDU-Präsidium besprechen. Zum Artikel
- Liveblog zur Bundespolitik: Spahn zu Leihmutterschaft: „Ich habe lange mit mir gerungen“
- MEINUNG Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten – dafür gibt es gute Gründe
- Spahn: Babyglück in der rechtlichen Grauzone
EXKLUSIV Mittelschicht und Geringverdiener sind die Verlierer des deutschen Steuersystems. Die SZ hat mit Stefan Bach, Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Wirkung von Steuern analysiert. Die Deutschen sind nicht Steuerweltmeister und das Gefühl, man müsse hierzulande immer mehr ans Finanzamt zahlen, trügt. Doch zusammen mit den Sozialbeiträgen ist die Belastung gestiegen. Zum Artikel
Deutschland und Frankreich wollen bei atomarer Abschreckung enger kooperieren. Bundeskanzler Merz und Präsident Macron möchten die Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit und der Wirtschaft stärken. Beim Ministerrat in Brühl geben sie sich Mühe, der angespannten Beziehung beider Länder neuen Schwung zu geben. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen des Tages
- Rechtsextremismus: Gericht verurteilt NSU-Helferin zu Bewährungsstrafe
- München: Rüstungsfirma KNDS mit Drohne ausspioniert? Mann festgenommen
- Verkehr: München baut Millionen-Radweg – und entfernt ihn wieder
Alles Wichtige zur Fußball-WM
Rauchschwaden über New York vor dem WM-Finale. Weil in Kanada Wälder brennen, ist die Skyline Manhattans von orangefarbenem Smog überzogen. Die Menschen sollen Maske tragen und möglichst daheim bleiben. Am Sonntag findet ganz in der Nähe das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien statt. Zu den Bildern
- Argentiniens Trainer Lionel Scaloni: Aus dem Tal der Tränen ins zweite WM-Finale nacheinander
- Titelverteidiger Argentinien: Brasilien schaffte es 1962 als bislang letztes Land, den WM-Titel zu verteidigen
- Der König und sein Thronfolger: Argentiniens Messi und Spaniens Yamal im Endspiel
Die seltsamen Schreiben im Fifa-Wahlkampf. Wegen der vielen Skandale regt sich selbst im Fußball großer Unmut über Gianni Infantino. Der Fifa-Boss muss um seine Wiederwahl kämpfen. Nun rückt ein möglicher Verstoß gegen den Ethik-Kodex in den Fokus. Zum Artikel