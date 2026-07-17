Burnham ist neuer Labour-Chef und nächster Premier Großbritanniens. Seine Partei wählt Andy Burnham , 56, zu ihrem Chef. Der Ex-Bürgermeister von Greater Manchester ist an der aktuellen Regierungskrise unbeteiligt. Seine Vision für Großbritannien : Er wolle die politische Macht, die in London zentralisiert ist, über das Land verteilen, sagt der Nachfolger Keir Starmers. Zum Artikel

EU-Kommission will CO₂-Einsparungen verlangsamen. Wer Kohlendioxid ausstößt, muss zahlen: So funktioniert der europäische Emissionshandel. Die Kommission hat nun eine Reform des Klimaschutz-Instruments vorgeschlagen, um es zu retten. Nach 2030 soll der jährliche Absenkungsfaktor schrittweise entschärft, kostenlose CO₂-Zertifikate für Kraftwerke und die Industrie sollen verlängert werden. Parlament und Mitgliedsstaaten müssen noch zustimmen. Zum Artikel

CDU-Landeschef fordert Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn. Jens Spahn und sein Ehemann sind mithilfe einer Leihmutter Eltern geworden, obwohl seine Partei Leihmutterschaft ablehnt. Der Fraktionschef selbst sagt: Nur die Fraktion könne darüber entscheiden, wie es für ihn weitergehe. Kanzler Merz bekräftigt das Verbot der Leihmutterschaft. Alles Weitere werde das CDU-Präsidium besprechen. Zum Artikel

EXKLUSIV Mittelschicht und Geringverdiener sind die Verlierer des deutschen Steuersystems. Die SZ hat mit Stefan Bach, Ökonom am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Wirkung von Steuern analysiert. Die Deutschen sind nicht Steuerweltmeister und das Gefühl, man müsse hierzulande immer mehr ans Finanzamt zahlen, trügt. Doch zusammen mit den Sozialbeiträgen ist die Belastung gestiegen. Zum Artikel

Deutschland und Frankreich wollen bei atomarer Abschreckung enger kooperieren. Bundeskanzler Merz und Präsident Macron möchten die Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit und der Wirtschaft stärken. Beim Ministerrat in Brühl geben sie sich Mühe, der angespannten Beziehung beider Länder neuen Schwung zu geben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Alles Wichtige zur Fußball-WM

Rauchschwaden über New York vor dem WM-Finale. Weil in Kanada Wälder brennen, ist die Skyline Manhattans von orangefarbenem Smog überzogen. Die Menschen sollen Maske tragen und möglichst daheim bleiben. Am Sonntag findet ganz in der Nähe das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien statt. Zu den Bildern

Die seltsamen Schreiben im Fifa-Wahlkampf. Wegen der vielen Skandale regt sich selbst im Fußball großer Unmut über Gianni Infantino. Der Fifa-Boss muss um seine Wiederwahl kämpfen. Nun rückt ein möglicher Verstoß gegen den Ethik-Kodex in den Fokus. Zum Artikel