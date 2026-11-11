Studie belegt hohe Zahl sexueller Übergriffe bei der Bundeswehr. Viele Soldatinnen geben an, sie hätten sexualisiertes Fehlverhalten erlebt – von Belästigungen bis zu Gewalt. Die Zahlen der in der Dunkelfeldstudie genannten Vorfälle seien damit drei- bis fünfmal so hoch wie die Zahlen der gemeldeten Fälle, sagt Bundesverteidigungsminister Pistorius. Nun sollen Vorgesetzte in der Bundeswehr auch danach beurteilt werden, wie sie Verdachtsfälle von sexualisiertem Fehlverhalten aufklären. Zum Artikel.

Wirtschaftsweise machen sich für höhere Steuern stark. Die Sachverständigen sehen Deutschland auf ein riesiges Finanzloch zusteuern. Sie wollen deshalb den Ausbau der Mütterrente und klimaschädliche Subventionen kippen – und notfalls Steuern erhöhen. Angesichts des Umfangs der Haushaltslücken „ist nicht davon auszugehen, dass sich eine Erhöhung von Umsatz- und Ertragsteuern vermeiden lässt“, steht in dem Jahresgutachten. Zum Artikel

Bombendrohungen gegen Tausende Schulen in Europa. In Italien, Irland, Schottland und Nordirland haben etliche Schulen nach Angaben der Behörden Bombendrohungen per E-Mail erhalten, die sich als falscher Alarm entpuppten. Allein in Italien waren etwa 6300 Schulen betroffen, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums mitteilt. Die Regierung gab Entwarnung. Wer sich hinter den jüngsten Drohungen genau verbirgt, ist bislang nicht bekannt. Zum Artikel

EU-Kommission will Abo-Kündigungen im Netz erleichtern. Verbraucher sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig Abonnements im Internet leichter kündigen können. Daneben will die Brüsseler Behörde die Verbraucherrechte auch beim Ticketverkauf, dem Online-Shopping und beim Zocken von Computerspielen stärken und gegen Tricks von Unternehmen vorgehen, wie aus einem umfangreichen Gesetzesvorschlag hervorgeht. Zum Artikel

Rechtsextremes Weltbild so verbreitet wie seit Jahren nicht. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat die Gefühlswelt der Deutschen in einer Studie untersucht. Gefunden haben sie unter anderem eine veritable Sehnsucht nach Apokalypse. Zudem weisen in diesem Jahr fast sieben Prozent aller Befragten ein geschlossen rechtsextremes Weltbild auf. Nur noch gut ein Drittel der Befragten ist mit der Demokratie, wie sie im Alltag gelebt wird, zufrieden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

SZ Wirtschaftsgipfel

Klingbeil spricht beim SZ-Gipfel. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil legt beim SZ-Gipfel ein Bekenntnis zur Koalition sowie zur schuldenfinanzierten Investitionsoffensive des Bundes ab, räumt aber ein, dass Regieren in dieser Zeit manchmal kein Vergnügen ist. „Politik“, so Klingbeil, „ist in diesen Zeiten einfach wahnsinnig Mist.“ Zum Artikel

Wie gefährdet ist die Demokratie? Raus aus der EU, Euro-Austritt, fremdenfeindliche Rhetorik, all das lehnen die allermeisten Unternehmer vehement ab. Wie geht man damit um, dass die AfD teils Forderungen der Wirtschaftsverbände für ihr Programm abschreibt? Zum Artikel

Helsing stellt deutsche Alternative zu Palantir vor. Die KI-Rüstungsfirma stellt eine Software vor, mit der Deutschland und die EU unabhängiger werden sollen. Damit will sie eine der großen Lücken der deutschen Verteidigungsfähigkeit schließen. Zum Artikel