EXKLUSIV Bundeswehr alarmiert über Drohnensichtungen an „Patriot“-Standort. High-Tech-Drohnen tauchen im Januar sechsmal über einem Luftwaffen-Standort an der Nordsee auf. Dort werden ukrainische Soldaten ausgebildet. Die Abwehr der Bundeswehr habe versagt, heißt es in einem Bericht, der der SZ vorliegt. Es liegt der Verdacht nahe, dass die Drohnen im russischen Auftrag spionieren, konkrete Beweise dafür gibt es nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

250 000 Teilnehmer bei Münchner Demonstration gegen Rechtsextremismus. „Demokratie braucht dich!“ lautet das Motto einer der größten Demonstrationen der vergangenen Jahrzehnte in der bayrischen Landeshauptstadt. Die Veranstalter sprechen sogar von 320 000 Menschen auf der Theresienwiese. CDU und CSU werden hart kritisiert. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Hunderttausend mahnende Zeigefinger für Merz (SZ Plus)

Drei weitere israelische Geiseln frei. Über den Zustand der drei Männer, die nach rund 16 Monaten aus der Gefangenschaft der Hamas freikamen, herrscht Entsetzen. Sie wirken schwach und stark abgemagert. Das israelische Militär zieht sich aus dem strategisch wichtigen Netzarim-Korridor zurück, der den Norden und Süden des Gazastreifens trennt. Zum Artikel

Trump will mit Putin telefoniert haben - Zeitpunkt unklar. Der US-Präsident berichtet in einem Interview von einem angeblichen Gespräch mit dem Kremlchef. Moskau will einen Austausch weder bestätigen noch dementieren. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

TV-Duell zwischen Scholz und Merz. Bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern debattieren der Bundeskanzler und sein Herausforderer Merz um 20.15 Uhr 90 Minuten lang. Verfolgen Sie das Duell im SZ-Liveblog. Zum Liveblog über die Bundestagswahl

Söder und Merz schließen Zusammenarbeit mit AfD erneut aus. Beim Parteitag in Nürnberg feiert die CSU sich selbst und CDU-Kanzlerkandidat Merz. CSU-Chef Söder beteuert ein weiteres Mal, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Neben der AfD geht er wieder den grünen Wirtschaftsminister Habeck an. Ungewöhnlich scharfe Kritik äußert Söder an den Kirchen. Zum Artikel (SZ Plus)

Lindner kämpft um das politische Überleben seiner Partei. Der FDP-Chef rückt seine Partei nach rechts, weit weg von der verhassten Ampel. So will er die FDP wieder in den Bundestag führen. Aktuell liegt diese in Umfragen allerdings nur bei vier Prozent. Zum Artikel (SZ Plus)

Historiker Winkler fordert andere Asylpolitik von der SPD. Bisher wollen die Sozialdemokraten auf die Vorschläge von Friedrich Merz und der Union nicht eingehen. Nun fordert eine intellektuelle Instanz der Partei, mehr Härte zu zeigen – um die Demokratie vor der AfD zu retten. Zum Artikel

