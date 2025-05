Bundeswehrbrigade in Litauen offiziell in Dienst gestellt. Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius reisen zum sogenannten Aufstellungsappell nach Vilnius. Sie versichern, Deutschland werde sich für die Verteidigung des Nato-Verbündeten einsetzen, um russische Übergriffe zu verhindern. Zum Artikel

Hunderte ukrainische Drohnen stören Flugverkehr um Moskau. Die Ukraine hält die russische Hauptstadt Moskau und deren Umland mit Hunderten Kampfdrohnen in Atem. Innerhalb von drei Tagen seien 485 feindliche Drohnen abgefangen worden, meldet das russische Verteidigungsministerium. Zum Liveblog

Kriegsgefangene: tausend Ukrainer gegen tausend Russen. Beide Länder stehen vor dem größten Gefangenenaustausch seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Es wären viermal so viele wie zu Ostern. Mitte April waren jeweils mehr als 250 Militärangehörige freigelassen worden, die bisher höchste Zahl. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Der Vatikan ist der einzige Friedensvermittler ohne eigene Interessen (SZ Plus)

Erschossener israelischer Botschaftsmitarbeiter in Nürnberg geboren. In einer Zeit erbitterter Debatten um Antisemitismus und Israels Vorgehen im Gazastreifen werden zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington erschossen. Eines der Opfer hatte auch einen deutschen Pass. Zum Artikel (SZ Plus)

Repräsentantenhaus stimmt für Trumps Steuergesetz. Sogar in seiner eigenen Partei war der US-Präsident auf Widerstand gestoßen. Doch nun passiert das Gesetz zumindest eine der beiden Kammern - im Anschluss an eine Nachtsitzung mit einer hauchdünnen Mehrheit. Mit dem umfassenden Paket plant Trump, zentrale Wahlversprechen umzusetzen. Zum Liveblog zur US-Politik

MEINUNG Trump hat seine Umgangsformen im mafiösen Teil New Yorks gelernt (SZ Plus)

EXKLUSIV Mutmaßlicher Solingen-Attentäter soll vom IS angeleitet worden sein. Der 27-jährige Syrer Issa Al H. soll nach Recherchen von SZ, NDR und WDR kurz vor dem Messeranschlag Nachrichten einer IS-nahen Chatgruppe bekommen haben. Der Inhalt: eine Art To-do-Liste für Anschläge. H. steht ab Dienstag in Düsseldorf vor Gericht. Er ist angeklagt, auf dem Stadtfest „Festival der Vielfalt“ im August 2024 drei Menschen getötet und zehn zum Teil schwer verletzt zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Katastrophenschutz: Bundeswehr hält 3D-Karten für ein Sicherheitsrisiko. Das Geodaten-Projekt „Digitaler Zwilling NRW“ soll Rettungskräften in Krisen mit einer hochpräzisen dreidimensionalen Karte helfen, schnell an den Einsatzort zu gelangen. Die Bundeswehr sieht in den öffentlich zugänglichen Daten jedoch eine Gefährdung der nationalen Sicherheit. Zum Artikel (SZ Plus)

Gesellschaftsstudie: Forscher sehen eine „Krise der Verbundenheit“. Die Stimmung in Deutschland wird immer aggressiver, die Menschen ziehen sich ins Private zurück, das „Wir-Gefühl“ geht verloren, zeigt eine neue Studie des Kölner Marktforschungsinstituts „Rheingold“. 87 Prozent nehmen eine wachsende Trennung und Vereinzelung in der Gesellschaft wahr, die sie besorgt. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Es gibt Rezepte für mehr Zusammenhalt (SZ Plus)

In eigener Sache: „The Atlantic“ und die „Süddeutsche Zeitung“ kooperieren. Ab dieser Woche hat die Süddeutsche Zeitung eine Partnerschaft mit der amerikanischen Monatszeitschrift und Webseite für Qualitätsjournalismus The Atlantic. Die beiden Publikationen verbindet der Anspruch, besondere, herausragende Texte, kluge Analysen und fesselnde Reportagen zu bieten. Zum Artikel (SZ Plus)

