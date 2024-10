Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Zweifel an Vorwürfen gegen entlassenen Bundeswehr-General. Nach Vorwürfen sexueller Belästigung wird ein Zwei-Sterne-General in den Ruhestand versetzt. Er klagt dagegen. Die Opposition im Bundestag zweifelt sehr, ob die Entscheidung richtig war – und hinterfragt die Rolle, die Verteidigungspolitikerinnen wie die Parlamentarische Staatssekretärin Möller (SPD) und die FDP-Expertin Strack-Zimmermann gespielt haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Ohne Angabe von Gründen: Der Paragraf 50 des Soldatengesetzes ist seit Langem umstritten

Wahl in Japan: Debakel für Regierungschef Ishiba. Ishibas Liberaldemokratische Partei LDP und ihr Juniorpartner Komeito haben künftig nur noch 215 der 465 Sitze im Unterhaus und verfehlen damit ihr Minimalziel, zumindest die Mehrheit zu behalten. Zuvor hatte das Koalitionslager noch mit einer satten Mehrheit von 288 Mandaten regiert. Jetzt muss sich der Ministerpräsident um weitere Partner bemühen, um eine stabile Regierung formen zu können. Zum Artikel

Krieg in Nahost: Gallant wirft Netanjahu orientierungslosen Krieg vor. In einem Brief wirft der israelische Verteidigungsminister dem Premierminister vor, dass es der Kriegsstrategie Israels an einer klaren Richtung und aktualisierten Zielen fehle. Gallant äußert die Sorge, dass sich die Bedrohungen für Israel weiterentwickeln, die Kriegsziele jedoch nicht angepasst wurden. Ägypten spricht sich für eine zweitägige Waffenruhe im Gazastreifen aus. Zum Liveblog

Brandenburg: SPD und BSW vor Koalitionsverhandlungen. Nur SPD und BSW haben in Brandenburg eine realistische Mehrheit. Nach mehreren Sondierungsgesprächen wollen die Sondierungsgruppen beider Parteien nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montag bekanntgeben, dass sie den Parteivorständen Verhandlungen empfehlen. Die Spitzen der Landesverbände von SPD und BSW müssen dem noch zustimmen, das gilt jedoch als Formsache. Zum Artikel

Bolivien: Schüsse auf Ex-Präsident Morales. Der Ex-Präsident behauptet, nur knapp einem Mordanschlag entkommen zu sein. Seine Gegner vermuten ein von ihm selbst organisiertes Attentat. Es ist ein weiteres Kapitel eines Machtkampfes zwischen dem Ex-Präsidenten und seinem Nachfolger Arce. Zum Artikel (SZ Plus)

Ende der Weltsynode: Katholische Kirche verschiebt Frauenfrage. Drei Jahre hat die Weltsynode gedauert, am Wochenende ging sie zu Ende. Überraschend hat sich Papst Franziskus die Beschlüsse zu eigen gemacht. Normalerweise veröffentlicht der Pontifex erst ein paar Monate später seine eigene Sicht der Dinge. In der deutschen katholischen Kirche sorgte für Enttäuschung, dass die Synode Frauen keinen Zugang zu Weiheämtern geöffnet hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Wahl in den USA: Vance: Trump will USA in Nato halten

Niederlande: Regierung verschärft die Asylregeln und verhindert Scheitern des Kabinetts (SZ Plus)

Infrastruktur: Deutsche Bahn baut an jedem fünften Hauptbahnhof

Wahl in Georgien: Präsidentin Surabischwili nennt Abstimmung durchweg gefälscht und ruft zu Protesten auf

Wahl in Uruguay: Stichwahl um Präsidentschaft wahrscheinlich