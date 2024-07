EXKLUSIV Bundeswehr will Drohnen-Beschaffung einfacher machen. Was bislang über lange, komplizierte Vorgänge organisiert wurde, könnte bald viel schneller gehen: Jeder Kommandeur solle für seinen Verantwortungsbereich Drohnen beschaffen können, die es im Baumarkt gibt, sagt Generalinspekteur Breuer. Sie sollen in der Ausbildung – auch von ukrainischen Soldaten – und bei Übungen viel stärker als bisher eingesetzt werden. Zur Abwehr feindlicher Fluggeräte sollen Soldaten Störsender und Tarnponchos bekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Prozess gegen Hollywood-Schauspieler Baldwin eingestellt. Alec Baldwin stand in Santa Fe wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht. Er hatte bei Dreharbeiten für den Westernfilm "Rust" mit scharfer Munition auf eine Kamerafrau geschossen, die dabei tödlich verletzt wurde. Die Richterin stellt das Verfahren nun ein, weil die Staatsanwaltschaft voreingenommen gewesen sein soll. Zum Artikel (SZ Plus)

FDP im Bundestag will ausgeweitete Grenzkontrollen nach der EM beibehalten. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr kann sich vorstellen, die derzeitigen Regeln auf die Zeit nach dem Turnier auszuweiten. Derzeit sind täglich bis zu 22 000 Beamte an der Grenze im Einsatz, Innenministerin Faeser spricht vom größten Einsatz in der Geschichte der Bundespolizei. Auch deswegen will sie nach dem Turnier wieder in den Normalmodus gehen. Zum Artikel

Haseloff über die Glaubwürdigkeit der Politik und Meinungspluralität in den Medien. "Es sollte eine Konzentration mit hoher Qualität erfolgen, die aus der übrigen Medienlandschaft herausragt", sagt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. "Auch um effektiver zu sein." Über staatstragende Parteien und den Rundfunk sagt Haseloff: "Wir haben das gleiche Problem, wir haben ein Legitimations- und ein Akzeptanz- und wir haben ein Glaubwürdigkeitsproblem." Zum Interview (SZ Plus)

Mehr als 100 tote Journalisten im Gazastreifen. Der Krieg gilt als aktuell gefährlichster für Medienschaffende. Nichtregierungsorganisationen werfen der israelischen Armee vor, die oft palästinensischen Journalisten nicht ausreichend zu schützen oder sogar gezielt anzugreifen. Ein offener Brief fordert nun einen sicheren Zugang für internationale Journalisten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Alles zur Fußball-EM

Lineker: Es kommt für England auf Flügelspiel und Überzahl im Mittelfeld an. Vor dem Finale gegen Spanien an diesem Sonntag schwärmt der ehemalige englische Nationalspieler von Jungstar Yamal, verteidigt die Taktik des englischen Trainers Southgate und stellt klar, dass Stürmer Kane nicht "shit" sei. Zum Interview (SZ Plus)

Spaniens Verteidiger Laporte hat es allen Zweiflern gezeigt. Der baumlange Defensivmann hat in seiner Karriere viel einstecken müssen – auch weil sich der in Frankreich geborene Laporte für die spanische Nationalmannschaft entschied. Nun zählt er zu den besten Verteidigern des gesamten Turniers. Zum Artikel

"Es ist genau das eingetreten, was wir uns erhofft haben" Turnierdirektor Lahm und EM-Botschafterin Šašić blicken auf die Europameisterschaft. Sie sprechen über Könige auf der Ehrentribüne, Fans in der überfüllten U-Bahn – und die Frage, was so ein Fußballturnier einem Land eigentlich langfristig bringt. Zum Interview (SZ Plus)

NRW ist in aller Unvollkommenheit das Herz dieses Spektakels. Fußballs Werk und Pottes Beitrag: Wer herausfinden will, ob die EM die Menschen verbunden hat, sollte in Nordrhein-Westfalen anfangen – mit dem von Engländern zum Shithole degradierten Gelsenkirchen und den Stadionwasserfällen in Dortmund. Zum Artikel (SZ Plus)