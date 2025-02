MEINUNG Ein schwacher Sieg für Merz – das Schlimmste wären jetzt österreichische Verhältnisse (SZ Plus)

Sozialdemokraten im freien Fall. Die SPD hat ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl eingefahren. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse scheint nun nur der Weg in eine Koalition mit der Union offen zu sein. Zum Artikel

Triumph mit bitterem Beigeschmack. AfD-Chefin Weidel nimmt schon kurz vor Schließung der Wahllokale Glückwünsche für das Rekordergebnis der Partei entgegen. Danach bekommt die Stimmung einen Dämpfer. Zum Artikel

Was junge Wähler sich von dem Wahlausgang erwarten

Zehntausende bei Bestattung von Nasrallah. Vor fünf Monaten starb der Hisbollah-Führer durch israelische Bombenangriffe, jetzt findet seine Beisetzung in Beirut statt. Zehntausende kommen zur Trauerfeier. Sie zelebrieren den Märtyrerkult, während über ihren Köpfen vier israelische Kampfjets im Tiefflug über das Stadion donnern. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten israelische Panzer im Westjordanland

Zustand des Papstes ist kritisch – Machtkampf um Nachfolge läuft bereits. Seit zehn Tagen liegt Franziskus im Krankenhaus, der 88-Jährige leidet an einer schweren Lungenentzündung. Am Wochenende musste er mit Sauerstoff und mit Blutkonserven versorgt werden. In den Führungszirkeln der Kirche ist der Kampf um seine Nachfolge bereits in vollem Gange. Zum Artikel

Selenskij bereit zum Rücktritt – wenn die Ukraine Nato-Mitglied wird. Der ukrainische Präsident nennt eine Bedingung für seinen möglichen Rückzug. Die Flugabwehr seines Landes meldet eine Rekordzahl russischer Drohnenangriffe. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Preuß hat Probleme beim Abschluss der Biathlon-WM - Männer holen Bronze. Am Ende einer traumhaften Weltmeisterschaft mit vier Medaillen gehen Franziska Preuß die Kräfte aus. Die 30-Jährige muss sich im abschließenden Massenstart auch wegen Bauchschmerzen und schlechter Ski mit dem siebten Platz begnügen. Die Männer holen mit Bronze doch noch ihre erste eigene Plakette. Zum Artikel

