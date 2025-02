Scholz und Merz treffen bei TV-Duell aufeinander. Der Migrationsstreit hat die Wahlabsichten der Deutschen kaum verändert. Das TV-Duell am Sonntag ist die vielleicht letzte Chance von Bundeskanzler Olaf Scholz, etwas zu drehen. Allerdings geht sein Rivale Friedrich Merz gestärkt in das Kräftemessen – laut Umfragen hat ihm sein Vorstoß zur Migration eher geholfen als geschadet. Zum Artikel (SZ Plus)

Welche Partei steht Ihnen am nächsten? Nutzen Sie das interaktive Tool zur Entscheidungsfindung. Zum Wahl-O-Mat in der SZ

Schicken Sie uns Ihre Fragen! Sie möchten wissen, wie die Journalistinnen und Journalisten der Süddeutschen Zeitung arbeiten und über die Bundestagswahl berichten? Schicken Sie uns Ihre Fragen, und die Redaktion antwortet. Hier geht es zum Frage-Formular

Wahlprogramme im Check

Migration, Mieten und Wohnen, Rente, Klima, Familie und Gesellschaft, Sicherheit und Verteidigung, Wirtschaft und Wachstum: Die SZ beleuchtet die großen Themen des Wahlkampfs – und was die Parteien vor der Bundestagswahl dazu vorschlagen. Zu allen Artikeln

Was kosten die Wahlversprechen? Union, FDP und AfD stellen den Wählern hohe finanzielle Entlastungen in Aussicht, gerade Topverdienern. Aber lässt sich das finanzieren? Und sind die Pläne der anderen Parteien realistisch? Zum Artikel (SZ Plus)

Was bringen die Wahlversprechen finanziell? Welche Parteien die neue Regierung bilden, wirkt sich stark auf den Geldbeutel der verschiedenen Einkommensgruppen aus. Exklusive Rechnungen zeigen es. Zum Artikel (SZ Plus)

Kandidaten im Porträt

Friedrich Merz, Alice Weidel und Robert Habeck wollen an der Spitze einer neuen Regierung stehen. Was motiviert sie, wie agieren sie im Wahlkampf? SZ-Journalisten haben sie begleitet.

Wie es den Rechten gefällt. In die AfD trat Alice Weidel ein, weil sie gegen den Euro war. Lange her. Mittlerweile hat sie sich dem Höcke-Sound der Partei bestens angepasst. Ihr Wahlprogramm: abschotten, abreißen, rausschmeißen. Eine Frau und ihr Wille zur Macht. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles oder nichts. Friedrich Merz durfte sich bereits als nächster Kanzler wähnen. Doch dann bringt er das halbe Land auf die Barrikaden. Unterwegs mit einem, der manchmal mit sich selbst kämpft. Zum Artikel (SZ Plus)

Jetzt bin ich mal dran. Robert Habeck ist endlich dort angekommen, wo er 2021 schon sein wollte. Als Kanzlerkandidat der Grünen tourt er durchs Land. Es gibt eigentlich nur zwei Optionen: mitregieren oder Opposition. Über die zweite will er gar nicht nachdenken. Zum Artikel (SZ Plus)

Podcast „Auf den Punkt“

Was die Spitzenkandidaten antreibt. Deutschland wählt. Im Winter und außer der Reihe, nach dem Bruch der Ampel-Koalition. Hören Sie hier unsere Audio-Porträts über die Personen, die diesen ungewöhnlichen, kurzen und lauten Wahlkampf prägen.

Olaf Scholz – Der Mann, der nicht gehen will. Hat die erste Kanzlerkandidatin der AfD ihre Partei – und speziell die extrem Rechten darin – im Griff? War die Asyl-Entscheidung am Mittwoch der größte Erfolg der AfD? Folge 1 der Audio-Porträts

Alice Weidel – Radikal im bürgerlichen Gewand. Hat die erste Kanzlerkandidatin der AfD ihre Partei – und speziell die extrem Rechten darin – im Griff? War die Asyl-Entscheidung am Mittwoch der größte Erfolg der AfD? Folge 2 der Audio-Porträts

Junge Wählerinnen und Wähler

„Es ist die Perspektivlosigkeit, die viele entmutigt“. Generationenforscher Rüdiger Maas hat junge Wähler an ihren Treffpunkten besucht und ihnen zugehört. Er erklärt, warum Migration für viele ein zentrales Wahlkampfthema ist, das Klima aber weniger, wie die AfD bei Erstwählern punktet – und welche Verantwortung die Eltern dafür tragen. Zum Interview (SZ Plus)

Wahlkampf auf Tiktok: Tanzen ist nicht genug. Die AfD hat das politische Tiktok lange dominiert – jetzt versuchen die etablierten Parteien aufzuholen. Zu spät? Und kann man mit gemäßigten, seriösen Inhalten auf der Plattform im Wahlkampf überhaupt punkten? Zum Artikel (SZ Plus)

Ein Tweet von Musk entscheidet noch keine Wahl. Haben die Plattformen von Elon Musk und Mark Zuckerberg einen direkten Effekt auf Wahlentscheidungen – womöglich auch bei der kommenden Bundestagswahl? Die Befürchtung ist da, doch Medienforscher haben Zweifel. Zum Artikel (SZ Plus)