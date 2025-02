Eine Wahl im Zeichen des Krieges. Am Sonntag findet die erste Bundestagswahl seit Beginn des Krieges in der Ukraine statt. Im Wahlkampf hat die äußere Sicherheit nur eine Nebenrolle gespielt. Aber schon bald muss sich die neue Regierung dem Thema stellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Politik der Angst - und wie man sich dagegen wehren kann. Anschläge, Kriege, sozialer Abstieg: Selten war ein Wahlkampf so von Ängsten dominiert wie der aktuelle. Doch kaum jemand versucht, den Menschen ihre Furcht zu nehmen. Warum eigentlich nicht? Zum Artikel (SZ Plus)

SZ MAGAZIN: Kampf um die Herzchen. Dass Tiktok Wahlen entscheiden kann, weiß jetzt auch der letzte Kandidat. Aber wie stellen sich die Spitzen der Parteien dort an? Ein Blick auf einige bemerkenswerte Posts - von Tanzeinlagen bis Katzenrettungs-Aktionen. Zum Artikel

Fragen zur Wahl? Der KI-Assistent der SZ antwortet. Was versprechen die Parteien in der Familien- oder Klimapolitik? Wie wirkt sich die Wahlrechtsreform aus? Was bedeuten die Pläne der Parteien für Ihren Geldbeutel? Ganz gleich, was Sie zur Bundestagswahl wissen möchten - fragen Sie den KI-Wahlassistenten der SZ! Zum KI-Assistenten (SZ Plus)

Was heute außerdem noch wichtig war

Netanjahu droht Hamas nach Übergabe falscher Leiche. Weil die Terrororganisation statt der sterblichen Überreste von Schiri Bibas die einer anderen Frau übergeben hat, kündigt Israels Regierungschef entschlossenes Handeln an. Die Hamas müsse den „vollen Preis für diesen grausamen Verstoß“ gegen das Waffenstillstandsabkommen zahlen. Zum Artikel

Sabotageverdacht in der Ostsee. Vor Gotland und damit in der Wirtschaftszone von Schweden soll ein Unterseekabel beschädigt worden sein. Zum dritten Mal betrifft es wohl das Datenkabel C-Lion1, das zwischen Finnland und Deutschland verläuft. „Die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls ist ziemlich gering“, sagt die finnische Innenministerin. Zum Artikel

Brandenburg: 18-Jähriger wegen möglicher Anschlagspläne festgenommen. Gegen den russischen Tatverdächtigen sei Haftbefehl erlassen worden, teilt das Polizeipräsidium in Potsdam mit. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das Ziel soll Medienberichten zufolge die israelische Botschaft in Berlin gewesen sein. Zum Artikel

Macron will Trump vor strategischem Fehler warnen. Vor seiner Washington-Reise am kommenden Montag stellt der französische Präsident seine Argumente für das Gespräch mit dem US-Präsidenten vor. Er wolle Trump davon überzeugen, dass „es in seinem Interesse ist, im Moment mit den Europäern zusammenzuarbeiten“, sagt Macron. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV - Fregatte „Hessen“: Sabotageverdacht in Wilhelmshaven. Nach Recherchen von SZ, NDR und WDR haben unbekannte Täter versucht, das Trinkwassersystem der Fregatte mit Altöl zu verunreinigen. Es ist der dritte mögliche Sabotagefall gegen ein deutsches Kriegsschiff in wenigen Wochen. Offenbar sollte die „Hessen“ daran gehindert werden, bald wieder auszulaufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Ungarn: Prozess gegen mutmaßlich linksextreme deutsche Person gestartet. Maja T. wird vorgeworfen, vor zwei Jahren in Budapest an mehreren Angriffen auf Rechtsextremisten beteiligt gewesen zu sein, sie wurden teils schwer verletzt. Nun steht sie dort vor Gericht, obwohl sie eigentlich nicht ausgeliefert werden durfte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen