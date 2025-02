Merz nutzt letzte Bundestagsdebatte zur Generalabrechnung mit Scholz. Kanzler Scholz und CDU-Kontrahent Merz greifen sich in der letzten Plenarsitzung vor der Wahl auch persönlich an. Gleichzeitig macht der Unionsspitzenkandidat der SPD eine Art Offerte. Zum Artikel

Über der letzten Sitzung der Legislaturperiode herrscht eine düstere, teils bittere Stimmung. Die Krisen der vergangenen drei Jahre haben die Gesellschaft zermürbt, die in Teilen rechtsextremistische AfD kann bei der Wahl mit etwa 20 Prozent der Stimmen rechnen. Und die Parteien der demokratischen Mitte haben sich voneinander entfremdet. Zum Artikel (SZ Plus)

Politikwissenschaftler: Demonstrationen müssen Menschen außerhalb der eigenen Blase motivieren. Professor Wolfgang Schroeder analysiert an der Universität Kassel den Wandel des politischen Systems in Deutschland. Im Gespräch mit der SZ erklärt er, dass Demonstrationen nur erfolgreich sind, wenn sie auch Unentschlossene mobilisieren. Zum Interview (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Trump droht Ägypten und Jordanien mit Streichung von Milliardenhilfe. Wenn die beiden Länder keine Palästinenser aufnehmen, will der US-Präsident kein Geld mehr überweisen. Das droht auch die Lage in Gaza noch komplizierter zu machen. Zum Artikel

EXKLUSIV Verdacht auf Sabotage an deutschem Kriegsschiff auf Hamburger Werft. Blohm+Voss baut die neue Korvette Emden für die deutsche Marine. Nach Recherchen von SZ und WDR besteht der Verdacht, dass der Einsatz des Kriegsschiffes gezielt verhindert werden sollte. Unbekannte Täter haben offenbar Dutzende Kilo Metallspäne in den Antrieb des Schiffes gekippt. Zum Artikel (SZ Plus)

Neue Nato-Ziele könnten für Deutschland teuer werden. Um die geplanten neuen Zielvorgaben zu erfüllen, könnten bei den Nato-Mitgliedern Verteidigungsausgaben von im Schnitt 3,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nötig sein. Wie der Mehraufwand in Deutschland finanziert werden könnte, ist bislang völlig offen.Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Wo die Front verläuft – Tag 1084 (SZ Plus)

EXKLUSIV Nach Gewalt gegen Neonazis: Linksautonome werden nicht nach Ungarn ausgeliefert. Deutsche Verdächtige, die in Budapest mutmaßliche Neonazis verletzt haben sollen, kommen in Deutschland vor Gericht. Die Auslieferung einer linksautonomen Person an Ungarn war rechtswidrig. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war