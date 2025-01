Fragen und Antworten: Verschärfung der Asylpolitik - der Gesetzentwurf der Unionsfraktion (SZ Plus)

Zehntausende protestieren gegen Union und AfD. Bundesweit versammeln sich Menschen, um gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD zu demonstrieren. In Berlin versammeln sich laut Polizei 6000 Menschen vor der CDU-Parteizentrale, in München etwa 7000 Menschen vor der CSU-Zentrale. Zum Artikel

EXKLUSIV: Bundestagspräsidentin Bas mahnt Merz zu Kompromiss. Die SPD-Politikerin sagt: „Ich verstehe, wenn nach so schrecklichen Attentaten wie zuletzt in Magdeburg und Aschaffenburg Abgeordnete sich in der Pflicht fühlen, schnelle Lösungen zu präsentieren.“ Dies dürfe aber auch in Wahlkampfzeiten nicht dazu führen, im Parlament bewährte Wege der Kompromissfindung außer Acht zu lassen. Zum Artikel (SZ Plus)

AfD-Verbotsverfahren: Bundestag in emotionaler Debatte uneins. Die Frage, ob ein Verbotsverfahren gegen die AfD eingeleitet werden solle, bleibt quer durch die Parteien umstritten. Der CDU-Abgeordnete Wanderwitz sagt, der deutsche Staat könne die AfD nicht länger ertragen, „ohne langfristig irreparablen Schaden an seiner Substanz zu nehmen“. Sein Parteikollege Amthor warnt hingegen vor der Gefahr, dass sich die AfD bei einem Scheitern des Verfahrens „ein demokratisches Gütesiegel anheftet, das ihr nicht zusteht“. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig ist

Trump will offenbar Verwaltung und Gesellschaft umbauen. Auch wenn Gerichte einige Beschlüsse vorerst stoppen, löst der neue Präsident in den USA Schockwellen aus. Betroffen sind zum Beispiel Lehrerinnen und Professoren, Transgender-Personen, Umweltschützer und die Kolumbianer. Das Tempo, mit dem er gegen den Staat vorgeht, ist enorm. Zum Artikel

Britische Sängerin Marianne Faithfull ist tot. Sie war Wegbegleiterin der Stones und der Beatles, vor allem aber eine Sängerin mit einer buchstäblich tiefschürfenden Stimme. Mit Liedern wie „As Tears Go By“ oder „The Ballad of Lucy Jordan“ sicherte sie sich einen Platz in der Popgeschichte. Nun ist sie im Alter von 78 Jahren gestorben. Zum Nachruf (SZ Plus)

Vorrundenabschluss der Europa League: Frankfurt auch ohne Sieg im Achtelfinale. Die Eintracht agiert bei der AS Rom zu ungenau, kommt aber trotz des 0:2 weiter. Für Hoffenheim reicht es trotz eines 4:3-Erfolgs in Anderlecht nicht, die TSG scheidet aus und kann sich auf den Abstiegskampf in der Bundesliga konzentrieren. Zum Artikel

Weitere Themen