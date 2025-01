Mehrheit für Migrationsanträge der Union wackelt. An diesem Mittwoch will die Union im Bundestag eine zumindest symbolische Verschärfung des Asylrechts erzwingen. Obwohl die AfD wohl zustimmen wird, wackelt die Mehrheit. FDP und BSW wollen offenbar nur einem Teil der Unionsanträge zustimmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel (SZ Plus)

Hoher Stellenzuwachs unter Scholz im Kanzleramt. Seit dem Amtsantritt des Kanzlers hat sich die Stellenanzahl um etwa zehn Prozent erhöht. Kurz vor Ende der Legislaturperiode gibt es zudem nach SZ-Recherchen in einigen Ministerien eine Beförderungsoffensive. Spitzenreiter ist in dieser Hinsicht das Außenministerium. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute außerdem noch wichtig ist

US-Gericht blockiert vorerst Trumps Ausgabenstopp. Es bestehe die Gefahr „eines nicht wiedergutzumachenden Schadens“, entscheidet die Richterin an einem Bundesgericht in Washington. Der Aufschub gilt allerdings vorerst nur bis kommenden Montag. Die US-Regierung hatte zuvor angeordnet, alle Zuschüsse des Bundes vorerst auszusetzen - auch, wenn der Kongress die Mittel bereits bewilligt hat. Zum Liveblog

EXKLUSIV: Russland verkauft offenbar illegal Holz nach Europa. Die EU-Importe von Birkensperrholz aus der Türkei oder Kasachstan boomen - obwohl es dort nur sehr wenige Birken gibt. Tatsächlich stammen die Lieferungen großteils mutmaßlich aus Russland. Mit den Geschäften werden wohl EU-Sanktionen umgangen. Zum Artikel (SZ Plus)

Demonstranten greifen ausländische Botschaften im Kongo an. In der Hauptstadt Kinshasa attackieren sie die Vertretungen mehrerer afrikanischer und europäischer Länder - aus Wut über den Vormarsch der Rebellenmiliz M23, die im Osten des Landes offenbar die Großstadt Goma erobert hat. Die humanitäre Lage verschlechtere sich zusehends, warnt die Außenministerin des Kongo. Sie fordert Hilfe vom UN-Sicherheitsrat. Zum Artikel

Louvre wird bis 2031 umgebaut, eigener Saal für die Mona Lisa. Frankreichs Präsident Macron stellt ein Projekt für das größte Museum der Welt vor: Innerhalb von sechs Jahren solle der Louvre erweitert, verbessert und renoviert werden. Die Mona Lisa solle einen neuen Platz bekommen, damit man sie endlich so in Szene setzen könne, wie sie das verdient habe. Zum Artikel (SZ Plus)

Viertelfinale der Handball-WM: Deutschland trifft auf Portugal. Sechs Spiele, fünf Siege: Was die reinen Zahlen angeht, spielen die deutschen Handballer eine hervorragende Weltmeisterschaft. Bundestrainer Gislason war trotzdem nicht immer begeistert. Das Zwischenzeugnis vor dem Viertelfinale an diesem Mittwoch. Zum Artikel (SZ Plus)

Abschließender Spieltag der Champions-League-Vorrunde: Alle Teams im Einsatz. Für Leverkusen, den FC Bayern und Dortmund geht es an diesem Mittwoch darum, unter die ersten Acht zu kommen. Leverkusen hat die beste Ausgangslage. Stuttgart tritt gegen Paris an, bei einem Unentschieden sind beide Mannschaften in der nächsten Runde. Leipzig, das fünfte deutsche Team, hat keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen