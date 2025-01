Bundestag stimmt für Fünf-Punkte-Plan der Union - Antrag zur Sicherheit scheitert. Oppositionsführer Merz hat eine Mehrheit für seine verschärften Migrationspläne bekommen. Der Antrag ist kein Gesetz, sondern eher ein Appell an die amtierende Regierung. Der Antrag zur Sicherheitspolitik hingegen bekommt nicht genug Stimmen. Zum Liveblog

Europäisches Asylrecht ist im Prinzip vorteilhaft für Deutschland SPD und Grüne werfen der Union vor, mutwillig das gemeinsame Asylrecht der EU zu gefährden, sollten Menschen künftig an deutschen Grenzen abgewiesen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Mit ihrem schrillen Kurs vergrault die Union viele christliche Wähler (SZ Plus)

Meloni versucht viel, um Migranten von Italien fernzuhalten. Erneut ließ Italiens Regierungschefin in dieser Woche Asylbewerber nach Albanien abschieben. Zweimal bereits musste Meloni sie auf richterliche Anordnung nach Italien zurückholen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Holocaust-Gedenkstunde: Steinmeier warnt vor Gefahren für die Demokratie. 80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz findet Bundespräsident Steinmeier im Bundestag mahnende Worte. Außer ihm spricht auch der ukrainische Holocaust-Überlebende Roman Schwarzman. Der 88-Jährige fordert, sein Land gegen Putin zu bewaffnen. Zum Artikel

EXKLUSIV 24-Millionen-Euro-Klage gegen früheren DFB-Präsidenten in Sommermärchen-Affäre Es ist ein einmaliger Vorgang in der 125-jährigen Geschichte des Deutschen Fußball-Bunds: Der Verband geht gerichtlich gegen seinen ehemaligen Präsidenten Theo Zwanziger vor – wegen finanzieller Schäden, die ihm im Zuge des Skandals um die WM 2006 entstanden sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Die EU plant ein Exportverbot für Spielkonsolen nach Russland. Zum dritten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine soll das 16. EU-Sanktionspaket fertig sein. Im Fokus: Videospiel-Hardware und Aluminium. Verzichtet wird jedoch auf Maßnahmen gegen den Import von Flüssigerdgas. Bei der Mehrheit der Regierungen überwiegen Sorgen um die Energiepreise und die Versorgungssicherheit. Zum Artikel (SZ Plus)

Open AI wirft Deep Seek Diebstahl geistigen Eigentums vor. Demnach sollen chinesische Entwickler die Antworten der leistungsfähigsten Sprachmodelle aus den USA verwendet haben, um die eigene KI zu trainieren. Dabei hat Open AI das Urheberrecht selbst immer wieder ignoriert. Zum Artikel (SZ Plus)

Rebellen-Miliz kontrolliert mehrere Stadtteile von Goma. Nach intensiven Kämpfen im Kongo gewinnt die M23-Miliz in der Millionenstadt an der Grenze zu Ruanda an Boden. Präsident Félix Tshisekedi äußert sich bisher nicht zu den Vorgängen im rohstoffreichen Osten des Landes. Hunderttausend Menschen sind auf der Flucht. Die humanitäre Lage wird angesichts unterbrochener Versorgungswege immer kritischer. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war