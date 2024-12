Von Mindestlohn bis Deutschlandticket: Was die Ampelkoalition in knapp drei Jahren geschafft hat - und was nicht (SZ Plus)

Südkorea: Amtsenthebungsverfahren gegen Übergangspräsidenten Han. Han ist nach Präsident Yoon der zweite Präsident in zwei Wochen, dem die Abgeordneten der Nationalversammlung ihr Vertrauen entziehen. Der Politiker, der sich weigert, die drei derzeit vakanten Richterstellen am Verfassungsgericht zu besetzen, wird von den Oppositionsparteien beschuldigt, den Amtsenthebungsprozess gegen Yoon Suk-yeol effektiv zu erschweren. Zum Artikel

Nach Flugzeugabsturz in Kasachstan -Fluggesellschaft: Äußerer Einfluss ist Absturzursache. Wegen potenzieller Risiken für die Sicherheit sei in Abstimmung mit der aserbaidschanischen Luftfahrtbehörde der Flugbetrieb in zehn russische Städte von Baku aus eingestellt worden. Das Aussetzen des Flugbetriebs bleibe in Kraft bis zur kompletten Aufklärung des Absturzes. Zum Artikel (SZ Plus)

Erste Erkenntnisse: Abschuss durch russische Luftabwehr wahrscheinlich (SZ Plus)

Israel bombardiert Jemen und droht der Huthi-Miliz. Erstmals erklärt Israels Geheimdienst, wie er der Hisbollah jene Pager verkauft hat, deren gezielte Explosionen Dutzende Terroristen töteten. Die Botschaft: Die Anführer der Huthi in Jemen sollen um ihr Leben fürchten und die Angriffe auf Israel stoppen. Zum Artikel

Schauspielerin Hannelore Hoger ist tot. Die gebürtige Hamburgerin feierte als „Bella Block“ im ZDF große Erfolge. Die Schauspielerin hatte sich bereits vor einigen Jahren weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie starb kurz vor Weihnachten in Hamburg. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages