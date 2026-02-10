Bundesregierung verwirft Macrons Europa-Ideen . In einer Reaktion auf den französischen Präsidenten weist Berlin die Forderung nach Eurobonds für Investitionen in Verteidigung, grüne Technologien sowie künstliche Intelligenz scharf zurück. Macrons Äußerungen lenkten „von dem ab, worum es eigentlich geht: dass wir ein Produktivitätsproblem haben“, heißt es aus Kreisen der Bundesregierung. Zum Artikel

Tarifverhandlungen mit GDL: Deutsche Bahn schlägt Gehaltsplus von sechs Prozent vor. Mit ihrem ersten Lohnangebot versucht die Bahn, Streiks abzuwenden. Die Gewerkschaft GDL kritisiert vor allem die lange Laufzeit von zweieinhalb Jahren, sieht das Angebot aber als „Ausgangsbasis“ für weitere Verhandlungen. Zum Artikel

MEINUNG Deutsche Bahn und GDL: Sie können also auch anders. Eine Eskalation ist kein Naturgesetz

Studie: Jede fünfte Frau wird vom Partner oder Ex-Partner attackiert. Zum ersten Mal seit 20 Jahren bringt eine Studie Licht ins Dunkelfeld der häuslichen Gewalt in Deutschland. Demnach haben 18 Prozent der Frauen körperliche Gewalt durch ihren Partner oder Expartner erfahren. Auch Männer sind mit 14 Prozent überraschend häufig betroffen. Angezeigt werden allerdings lediglich drei Prozent aller Fälle. Zum Artikel

MEINUNG Angriffe gegen Frauen: Nirgendwo ist es so gefährlich wie daheim beim Partner

EXKLUSIV Nach Tod eines Zugbegleiters: GDL schreibt offenen Brief an Bahn-Chefin Palla. Die Gewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe: Trotz der zunehmenden Übergriffe ändere sich nichts. Sie fordert eine Mindestbesetzung für ICE-Züge, mehr Sicherheitskräfte und flächendeckende Bodycams. Zum Artikel

Deutsche sehen USA zunehmend als Gefahr für den Weltfrieden. Von Russland geht aus Sicht der meisten Deutschen das größte Risiko für den Frieden aus. Doch auch der Blick auf die USA hat sich in den vergangenen zwei Jahren grundlegend verändert. Das ergab eine Studie des Allensbach-Instituts. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Korruption weltweit auf dem Vormarsch. Korruption nimmt Transparency International zufolge mit dem Erstarken von Rechtsnationalen und Populisten weltweit zu. Deutschland hat sich in einem jährlichen Ranking verbessert und ist im Vergleich zum Vorjahr um fünf Ränge auf Platz zehn nach oben geklettert. Das erkläre sich in erster Linie aber aus dem Abstieg anderer Länder wie Australien, Irland oder Uruguay. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Olympische Winterspiele

Skirennläuferinnen Aicher und Weidle-Winkelmann gewinnen Silber. Nach 0,04 Sekunden in der Abfahrt fehlen Aicher diesmal 0,05 Sekunden, um mit Weidle-Winkelmann zum Sieg in der Team-Kombination zu fahren. Sie gewinnt nach dem schnellsten Slalom des Tages ihre zweite Silbermedaille dieser Spiele. Zum Artikel

Der unverbogene Olympiasieger: Gold für Skispringer Philipp Raimund

Nach Sturz bei Olympia: Vonn lässt ihr Karriereende in Statement offen. Vonn erlitt bei ihrem Olympia-Sturz am Sonntag einen komplexen Schienbeinbruch, der mehrere Operationen erfordern wird. Ihr Vater fordert das Karriereende der 41-Jährigen, doch Vonn lässt die Fortsetzung ihrer Laufbahn offen. Sie erklärt, dass frühere Verletzungen nichts mit dem Unfall zu tun hatten und bereut ihre Olympia-Teilnahme nicht. Zum Artikel