Neue Bundesregierung steht fest. Nach der Union hat auch die SPD ihre Kandidatinnen und Kandidaten für Ministerämter präsentiert. Die Sozialdemokraten nominieren mehr Frauen als Männer, Verteidigungsminister Pistorius behält als Einziger seinen Posten. Alle Ministerinnen und Minister der schwarz-roten Regierung im Überblick.

MEINUNG SPD: Jetzt regiert Lars Klingbeil durch

Was heute wichtig war

AfD klagt gegen Verfassungsschutz. Der Inlandsgeheimdienst hatte die AfD insgesamt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, die Partei forderte das Bundesamt für Verfassungsschutz daraufhin auf, den Schritt zurückzunehmen. Die Behörde hat darauf nicht reagiert. Nun ziehen die Rechtspopulisten vor Gericht.

Israel will Gazastreifen dauerhaft besetzen. Premier Netanjahu bestätigt Pläne, wonach die Angriffe auf die Hamas intensiviert werden sollen, der Küstenstreifen vollständig unter israelische Kontrolle gebracht und die Bevölkerung umgesiedelt werden soll.

Missbrauchskrise überschattet das Konklave. Bei der Papstwahl ist dieses Mal das Thema sexualisierte Gewalt sehr präsent. Die Kardinäle selbst sprechen darüber, sogar mehreren Papst-Kandidaten werfen Aktivisten Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen vor.

EU will verbliebene Gasimporte aus Russland stoppen. Rund 19 Prozent des Gasbedarfs in der Europäischen Union werden weiterhin durch Gas aus Russland gedeckt. Die Lieferungen kommen über die Pipeline Turkstream oder als Flüssiggas (LNG) per Schiff in die EU. Jetzt will die Gemeinschaft einen Plan vorlegen, wie sich das ändern lässt.

Trump kündigt Filmzölle von 100 Prozent an. Der US-Präsident will 100 Prozent Zölle erheben auf Filme, die nicht in den USA gedreht wurden. Das betrifft den Großteil der Produktionen amerikanischer Filmunternehmen. In Hollywood werden deshalb Krisentreffen einberufen.

Weitere wichtige Themen