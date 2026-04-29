Kabinett beschließt Gesundheitsreform. Die Bundesregierung hat ein Sparpaket zur Entlastung der gesetzlichen Krankenkassen auf den Weg gebracht. Die Reform hat Auswirkungen für Versicherte, Arbeitgeber und Gesundheitsbranche und soll Beitragserhöhungen verhindern. Auf gesetzlich Versicherte kommen höhere Zuzahlungen und Einschnitte bei Leistungen zu. Zum Artikel

Sparvorschläge für die GKV: Worauf sich Patienten einstellen müssen

Eckpunkte für Bundeshaushalt 2027 beschlossen. Steigende Ausgaben, neue Abgaben und viel mehr Schulden: Finanzminister Lars Klingbeil verteidigt seine Etatplanung gegen scharfe Kritik. Die Neuverschuldung steigt von 98 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 153 Milliarden im Jahr 2030, während die Zinskosten auf fast 80 Milliarden Euro anwachsen. Klingbeil rechtfertigt die hohen Ausgaben mit notwendigen Investitionen in Infrastruktur und Bundeswehr. Zum Artikel

Inflation in Deutschland steigt im April auf 2,9 Prozent. Die stark gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs haben die Inflation im April weiter nach oben getrieben. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 2,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, nachdem die Teuerungsrate im März noch bei 2,7 Prozent gelegen hatte und im Februar bei 1,9 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mit. ⁠Es ist der höchste Wert seit Anfang 2024. Zum Artikel

Energiepreise: EU-Länder bekommen wegen Iran-Krise freie Hand für Staatshilfen. Die Europäische Kommission regiert auf gestiegene Preise von Dünger, Treibstoff und Strom und erlaubt umfangreiche Subventionen. Mitgliedstaaten dürfen bis zu 70 Prozent der krisenbedingten Mehrkosten in betroffenen Branchen ausgleichen, die Luftfahrt bleibt ausgenommen. Auch die Regeln für den Industriestrompreis werden gelockert. Zum Artikel

Mutmaßlicher Russland-Spion in Berlin festgenommen. Der Mann soll „spätestens seit Mai 2025 von Deutschland aus fortlaufend in Kontakt zu einem russischen Geheimdienst“ gestanden haben, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Den Angaben zufolge wurde der kasachische Staatsangehörige am Dienstag in Berlin festgenommen.

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Staatsanwaltschaft fordert 15 Jahre Haft für Ex-RAF-Terroristin Klette. Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette hat die Staatsanwaltschaft heute ihr Plädoyer abgeschlossen. Sie sieht in der Angeklagten eine „Schwerverbrecherin“ und fordert eine langjährige Haftstrafe. Klette wird unter anderem versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen. Zum Artikel

Nach einer Messerattacke auf einen Juden in London ermittelt eine Anti-Terror-Einheit. Bei einem mutmaßlich antisemitischen Messerangriff in London sind zwei Menschen verletzt worden. Das bestätigte der britische Premierminister Keir Starmer in einer Mitteilung auf der Plattform X. Einem BBC-Bericht zufolge handelt es sich um zwei Menschen jüdischen Glaubens, die mit schweren Verletzungen behandelt werden mussten. Der Vorfall spielte sich im stark jüdisch geprägten Stadtviertel Golders Green ab. Erst vor wenigen Wochen kam es dort zu einem antisemitischen Brandanschlag. Zum Artikel

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