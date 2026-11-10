Regierung rechnet mit milliardenschweren Mehrausgaben. Die Bundesregierung hat kurz vor den Schlussberatungen größere Änderungen am Haushalt 2027 vorgenommen, darunter ein um drei Milliarden erhöhtes Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit. Die Förderung von Elektroautos steigt von 800 Millionen auf 1,72 Milliarden Euro, auch Rüstungsprojekte werden teurer als geplant. Zum Artikel

Lebenslange Haftstrafe für Angeklagte im Fall Fabian. Das Landgericht Rostock hat die 30-jährige Angeklagte im Fall des ermordeten Fabian zu lebenslanger Haft verurteilt. Zugleich stellte die Schwurgerichtskammer die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausschließt, sollte das Urteil rechtskräftig werden. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass sie den Achtjährigen mit einem Messer tötete, um die Beziehung zu dessen Vater fortzuführen. Zum Artikel

Selenskij fordert ein trilaterales Treffen mit Putin und Trump. In Abu Dhabi haben Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA begonnen, um ein Ende des Krieges zu erreichen – mit geringen Erwartungen. Russland schickte erneut eine zweitrangige Delegation unter Kremlberater Medinskij. An den Gesprächen sind indirekt auch die Europäer beteiligt. Zum Artikel

EXKLUSIV Die Lebenserwartung der Deutschen sinkt. Ein renommierter Versicherungsmathematiker hat ausgerechnet, dass die Deutschen immer weniger lang leben: Die Lebenserwartung sank seit 2020 bei Männern um 18, bei Frauen um 13 Monate. Ursache könnten Langzeitfolgen von Corona sein, ebenso wie heiße Sommer mit Hitzetoten, ungleicher Zugang zu medizinischem Fortschritt und Vereinsamung älterer Menschen. Zum Artikel

Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger steht vor Gericht. Das Landgericht Berlin untersucht Untreue-Vorwürfe gegen die ehemalige Intendantin und drei Mitangeklagte. Ihnen wird Untreue in mehreren Fällen vorgeworfen. Sie sollen, was sie bestreiten, teilweise gemeinschaftlich und bewusst das Vermögen des beitragsfinanzierten RBB geschädigt haben und ihren Verpflichtungen, dieses Vermögen zu schützen, nicht nachgekommen sein. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Alles zum SZ Wirtschaftsgipfel

„Gegenwind muss nicht immer schlecht sein.“ Deutschlands Wirtschaft geht es nicht gut, da sind sich Topmanager Joe Kaeser und Unternehmerin Sarna Röser einig. Doch wie schlimm ist es wirklich? Kaeser will nicht in das allgemeine Gejammer über den Standort Deutschland und den Zustand der deutschen Industrie einstimmen. Zum Artikel

Wem folgen Visa und Mastercard? US-Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof könnten auch Kreditkartenanbieter treffen. Die müssen sich entscheiden, ob sie der EU oder den USA folgen. Visa-Europa-Chef Albrecht Kiel wirbt auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel dafür, Visa als europäisches Unternehmen wahrzunehmen. Zum Artikel