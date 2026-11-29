Streit beim BSW über Umgang mit AfD eskaliert. Auf dem Parteitag in Dresden schmettert eine Mehrheit einen Antrag auf scharfe Abgrenzung zur AfD ab. Anschließend erklären mehrere Delegierte ihren Austritt aus der Partei, darunter auch Mitgründer Klaus Ernst. Zum Artikel

In der Union wächst der Widerstand gegen Schweitzers Rentenpläne. Die Union fordert Korrekturen am Gesetzentwurf des sozialdemokratischen Arbeitsministers. Die Pläne seien nicht generationengerecht, sagt Unionsfraktionsvize Winkel. Korrekturbedarf sieht er auch bei den Plänen zur Frührente nach 45 Beitragsjahren und bei der Kapitalrente. Zum Artikel

Die Schweiz öffnet die Waffenkammer – aber nicht für die Ukraine. Die Schweizer stimmen in einem Referendum dafür, die strengen Ausfuhrbestimmungen für Kriegsmaterial zu lockern. Damit darf das neutrale Land Waffen an Dutzende Staaten exportieren, selbst wenn diese sich in einem bewaffneten Konflikt befinden. Russland und die Ukraine sind aber dezidiert ausgenommen. Zum Artikel

MEINUNG Die Volksabstimmung ist ein wichtiges Signal an die Rüstungsindustrie und an Europa

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Joshua Kimmich diskutiert noch mit Schiedsrichter Bastian Dankert, aber die rote Karte kann er nicht mehr verhindern. Foto: Stuart Franklin/Getty Images

Münchens Problemberg wächst weiter. Der FC Bayern spielt gegen Hamburg nur remis. Nach seiner Wutrede im Fall Musiala zieht Kapitän Kimmich einem Gegner an den Haaren und bekommt die rote Karte. Dazu fällt der nächste Stammspieler aus: Laimer muss am Sprunggelenk operiert werden. Zum Artikel

Hamburg: Nach vier Jahren Doping-Sperre feiert Vuskovic sein Comeback für den HSV – und ist eine echte Verstärkung

Schalke geht in Paderborn unter. Im Duell der Aufsteiger gewinnt Paderborn mit 8:1. Nach dem Debakel spricht Schalke-Trainer Muslic seinem Team die Bundesliga-Tauglichkeit ab. Jetzt geht es im Revierderby gegen Borussia Dortmund. Zum Artikel