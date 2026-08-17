BSW bleibt gegen Wagenknechts Willen in der Landesregierung. Die „Brombeer-Koalition“ in Thüringen hält, die BSW-Fraktion hat für den Verbleib im Bündnis gestimmt. Der Streit zwischen dem Landesverband und der Parteigründerin droht zu eskalieren. Zum Artikel

Kushner versucht, Trumps Friedensplan für den Gazastreifen zu retten Der Schwiegersohn des US-Präsidenten führt in Israel und Ägypten Gespräche über die Zukunft des Küstenstreifens. Dabei soll er Netanjahu vom militärischen Rückzug überzeugen. Israel lehnt den neuen Fahrplan bisher ab, weil die Regierung nicht glaubt, dass die Hamas wirklich entwaffnet wird. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Iran droht mit Eskalation in Straße von Hormus

Waldbrände zwingen Belgiens Regierung zum Umdenken. Während der ersten Hitzewelle empfiehlt der belgische Verteidigungsminister noch, den Sommer mit einem Bierchen am Pool zu genießen. Nun will er einen „nationalen Brand-Aktionsplan“ entwerfen. Im Osten des Landes tobt gerade ein Wald- und Flächenbrand. Die Rauchschwaden ziehen auch nach Nordrhein-Westfalen. Zum Artikel

Trump will gemeinsame Militärübungen mit Südkorea drastisch zurückfahren. Der US-Präsident ist sauer auf den Verbündeten in Seoul, weil er nicht im Iran-Krieg hilft. Trump droht, die militärische Unterstützung zu reduzieren, und preist stattdessen Nordkoreas Diktator Kim Jong-un. Nordkorea verurteilt die Übungen als provokativ und droht mit neuer Abschreckung. Zum Artikel

MEINUNG Trump verscherzt es sich auch noch mit Südkorea

Sachsen-Anhalt: Spenden und spezielle Wahlaufrufe sollen AfD-Regierung verhindern. Ob die AfD in Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl im September allein regieren kann, hängt wohl auch davon ab, wie viele Parteien ins Parlament einziehen. Zwei Initiativen rufen dazu auf, „taktisch“ oder „strategisch“ zu wählen. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war