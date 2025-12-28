Brigitte Bardot ist gestorben. Die französische Schauspielerin wurde 91 Jahre alt. Sie hat gemacht, was sie wollte. Im Film, aber auch im Leben. Erstaunlich ist vor allem, dass es ihr trotz aller rechtsnationalen Eskapaden nicht gelungen ist, ihren eigenen Mythos zu zerstören. Zum Nachruf (SZ Plus)

Selenskij trifft Trump in Florida. Der ukrainische Präsident ist in die USA gereist, Trump empfängt ihn an diesem Sonntag in Palm Beach. Grundlage für die Gespräche ist der 20-Punkte-Plan, den die Ukraine an Heiligabend vorgelegt hat. Kremlchef Putin hat sich bereits geäußert. Ein Überblick über die Ausgangslage. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Für die ukrainische Armee verschlechtert sich die Lage in Huljajpole immer mehr (SZ Plus)

Münchner Feuerwehr baut Eisbachwelle wieder ab – Streit wird zum Politikum. Surfer brachten über Weihnachten provisorische Einbauten in die Eisbachwelle ein, die seit Oktober nicht mehr surfbar ist. Die Münchner Feuerwehr entfernte am Sonntagmorgen die widerrechtlichen Einbauten wieder – sehr zum Ärger der Surfer. Zum Artikel (SZ Plus)

Internetnutzer machen Schwärzungen in Epstein-Akten rückgängig. Viele Dokumente zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden stark zensiert veröffentlicht. Dass die Schwärzungen nun teils rückgängig gemacht werden, hängt offenbar auch mit einem dilettantischen Vorgehen des US-Justizministeriums zusammen. Zum Liveblog

AfD darf wieder zur Münchner Sicherheitskonferenz. Die Siko vollzieht einen Kurswechsel: Nachdem sie die AfD bei den vergangenen beiden Konferenzen ausgeschlossen hatte, dürfen 2026 wieder Fachpolitiker der Partei an dem hochrangig besetzten Expertentreffen im Februar teilnehmen. Zum Liveblog

EXKLUSIV: Sicherheitslücken im E-Mail-System der Arztpraxen. Unter anderem hätten digitale Angreifer problemlos gefälschte E-Mail-Adressen anlegen und sich als Ärzte ausgeben können. Für Empfänger hätten diese wie legitime Arztpost ausgesehen. Ein IT-Sicherheitsforscher hat die Schwachstelle aufgedeckt und gemeldet. Zum Artikel (SZ Plus)

Erfolgreichste aktive deutsche Skispringerin Katharina Schmid hört auf. Die 29-Jährige bereitete dem Skispringen der Frauen den Weg, gewann sieben Weltmeistertitel, erlebte viele Premieren des Sports. Am Saisonende tritt sie zurück – und könnte ausgerechnet die erste Vierschanzentournee der Frauen verpassen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen