12. März 2019, 08:04 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Auf einer Pressekonferenz am späten Montagabend äußern sich die britische Premierministerin Theresa May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu dem geschlossenen Kompromiss.

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Was wichtig ist

EU und Großbritannien einigen sich auf Brexit-Zusatzvereinbarungen. Sie haben alle mit der umstrittenen Auffanglösung für Nordirland zu tun, dem sogenannten Backstop. Zum Bericht von Cathrin Kahlweit. Das Vereinigte Königreich soll die Möglichkeit haben, ein Schiedsgericht anzurufen, sollte die EU Großbritannien in der Zollunion "gefangen" halten. Die Details hat Matthias Kolb aufgeschrieben.

Exclusiv: Arbeitsbedingungen in der Gastronomie sind schlecht. Die Gastrobranche sucht dringend neues Personal. Schlechte Arbeitszeiten, geringe Bezahlung, Überstunden und Stress schrecken viele potenzielle Bewerber ab. Während der Bruttostundenlohn bei Dienstleistungen im Schnitt bei 22 Euro liegt, sind es bei Restaurants und Hotels nur 14 Euro, berichtet Alexander Hagelüken.

USA ziehen verbliebene Diplomaten aus Venezuela ab. Grund sei eine Verschlechterung der Lage in dem südamerikanischen Land, erklärt Außenminister Pompeo via Twitter. Die Nationalversammlung in Venezuela hat wegen der seit Tagen andauernden Stromausfälle den Notstand ausgerufen. Mehr Informationen

Pelosi findet, Trump sei Amtsenthebungsverfahren "einfach nicht wert". Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses fürchtet, ein solches Verfahren gegen den Präsidenten könnte das Land weiter spalten. Die Demokraten hätten theoretisch die Mehrheit im Abgeordnetenhaus, um ein solches Verfahren einzuleiten. Allerdings könnten die Republikaner Trumps Absetzung im Senat verhindern. Zur Meldung

Algeriens Präsident Bouteflika verzichtet auf erneute Kandidatur. Die Wahl war ursprünglich für Mitte April angesetzt, wird jetzt aber verschoben. Zudem tritt Premierminister Ouyahia zurück. In den vergangenen Wochen hatte es heftige Proteste gegen Bouteflika gegeben. Zur Nachricht von Paul-Anton Krüger

US-Flugaufsicht hält Boeing 737 Max 8 weiterhin für flugtauglich. Die US-Behörde fordert aber Änderungen an der Software und am Kontrollsystem. Am Wochenende war in Äthopien die zweite Maschine dieses Typs innerhalb weniger Monate verunglückt. Daraufhin erließen mehrere Länder ein Startverbot für alle Maschinen vom Typ 737 Max 8. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Britisches Unterhaus stimmt erneut über den Brexit ab. Bei der ersten Abstimmung Mitte Januar war Premierministerin May mit ihrem Deal gescheitert. Nach den nun erfolgten Ergänzungen sollen die Parlamentarier erneut entscheiden. Sollte der Deal wieder scheitern, könnte der Brexit verschoben werden - oder es droht ein ungeordneter Austritt. Ein Überblick über die Szenarien. Verfolgen Sie die Unterhaus-Debatte ab etwa 13:45 Uhr im Videostream und in unserem Live-Ticker.

BGH urteilt zu lebenserhaltenden Maßnahmen. Der Bundesgerichtshof klärt, ob ein Mann Schmerzensgeld erhält, weil sein dementer Vater unnötig lange am Leben erhalten wurde. Der Vater war vor seinem Tod jahrelang künstlich ernährt worden. Der Sohn wirft dem Hausarzt vor, sein Leiden sinnlos verlängert zu haben. Die Details

Prozessbeginn im Fall um den Mord an der 14-jährigen Susanna. Der 21-jährige Ali B., ein irakischer Flüchtling, soll die Schülerin aus Mainz im Mai 2018 bei Wiesbaden vergewaltigt und dann erwürgt haben. Der Mord erlangte politische Brisanz, nachdem es dem mutmaßlichen Täter gelungen war, in seine Heimat zu fliehen. Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem Prozess

Frühstücksflocke

"Jetzt muss er nur noch fliegen." Nebel strömt aus Düsen, Dancefloormusik schallt über den Ingolstädter Rathausplatz. Die Vorstellung des City-Airbus, eines elektrisch betriebenen Flugtaxis, gerät zur großen Show - nur: wann er zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Von Johann Osel