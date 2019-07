24. Juli 2019, 07:18 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Berlin zögert bei europäischer Marinemission. Paris will sich wohl an dem von London vorgeschlagenen Einsatz vor Irans Küste beteiligen. Teheran kritisiert, die Anwesenheit von Ausländern in der Region schaffe selbst Unsicherheiten. Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger

Brüssel arbeitet an Brexit-Plan für Johnson. Bei der EU feilen Diplomaten an Ideen, wie man dem designierten britischen Premier als vermeintlichen Sieger der Brexit-Verhandlungen dastehen lassen könnte. Dabei setzen sie auch darauf, dass Johnson sich und scheinbare Erfolge gut verkaufen kann, berichten Matthias Kolb und Alexander Mühlauer.

US-Justizministerium nimmt die Tech-Riesen ins Visier. Behindern Amazon, Facebook, Google und Co mit ihrer Marktmacht den Wettbewerb? Diese Frage soll in einer Untersuchung geklärt werden. Dahinter könnten auch politische Motive stecken. Mehr dazu

Facebook akzeptiert offenbar 5-Milliarden-Dollar-Strafe. Weil das soziale Netzwerk 2016 unerlaubt Nutzerdaten an die Analysefirma Cambridge Analytica weitergab, muss es nun zahlen. Auch Maßnahmen für die Zukunft sollen getroffen werden. Zur Nachricht

Hoeneß will sich nicht erneut als Präsident wählen lassen. Der Bild-Zeitung zufolge will der langjährige Vereinschef nicht erneut für das Amt kandidieren. Sein Wunsch-Nachfolger soll angeblich ein ehemaliger Adidas-Boss sein. Zur Meldung

Aufregung um Schweinefleisch-Verbot in Leipziger Kitas. Zwei Kindergärten wollen Schweinefleisch von der Speisekarte streichen und ernten heftige Kritik. Jetzt wurde der Beschluss erst einmal ausgesetzt. Zur Meldung

Was wichtig wird

US-Sonderermittler Mueller sagt vor Kongress aus. Mueller hatte fast zwei Jahre zur Russland-Affäre um Donald Trump ermittelt. Nach dem Ende der Untersuchung sieht sich der US-Präsident vollständig entlastet - die Demokraten sehen das anders. Was sie sich von der Mueller-Anhörung versprechen, berichtet Alan Cassidy.

Premierministerin May gibt Regierungsamt an Johnson ab. Für ihren letzten Auftritt als Regierungschefin wird May bei einer Fragestunde im Parlament auftreten. Anschließend wird sie eine Abschiedsrede vor dem Regierungssitz Downing Street halten, bevor sie bei Elizabeth II. im Buckingham-Palast ihren Rücktritt einreicht. Kurz danach wird Johnson von der Queen zum neuen Premierminister ernannt.

Kramp-Karrenbauer wird als Verteidigungsministerin vereidigt. Für die dafür notwendige Sondersitzung wurden die Bundestagsabgeordneten aus der Sommerpause zurückgerufen. Die neue Ministerin übernimmt das Amt von Ursula von der Leyen, die das Europaparlament zuvor zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt hatte. Kramp-Karrenbauer wird nach ihrer Vereidigung eine Regierungserklärung halten. Ihre Karriere in Bildern

Frühstücksflocke

Ljowtschik DiCaprio, hilf! Leonardo DiCaprio kann sich kaum noch retten vor Wünschen, roten Herzen, Russland-Flaggen und Einladungen ins ferne Russland: Warum der US-Schauspieler auf Social Media bestürmt wird, den Baikalsee zu retten, berichtet Frank Nienhuysen.