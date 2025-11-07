COP 30: Merz setzt beim Klimaschutz auf „Innovation und Technologie“. Vor der Klimakonferenz in Belem versichert der Bundeskanzler, dass Deutschland zu seinen nationalen und europäischen Klimazielen stehe. Ein Schlüssel für wirksamen Klimaschutz sei die Wirtschaft. Merz verspricht außerdem einen „namhaften Beitrag“ für den Fonds zum Schutz tropischer Regenwälder. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Iran will neues Konsulat in Bonn eröffnen. Erst vor einem Jahr hatte Deutschland außer der Botschaft in Berlin alle Dependancen Teherans schließen lassen. Die Spionageabwehr äußert schwere Bedenken in Bezug auf die Neueröffnung. Zum Artikel (SZ Plus)

Sieben EU-Länder schlagen hohe Zölle auf Stahlimporte aus Russland vor. Europäische Staaten kaufen immer noch russische Rohstoffe für mehrere Milliarden Euro pro Jahr, die in die Kriegskasse des Kreml fließen. Ein von Deutschland unterstützter Plan soll diese Einfuhren unwirtschaftlich machen. Mit Zöllen statt Einfuhrverboten wollen die Länder das nationale Vetorecht umgehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundeswehr startet nach Drohnensichtungen Einsatz in Belgien. Die Bundeswehr schickt Fachleute in das Nachbarland, nachdem dort seit mehr als einer Woche Drohnen Militärstützpunkte ausspionieren und Flughäfen lahmlegen. Verteidigungsminister Pistorius sieht einen Zusammenhang zwischen den Drohnensichtungen und der geplanten Freigabe eingefrorener russischer Vermögen an die Ukraine, die Belgien blockiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Getöteter Junge in Güstrow: Tatverdächtige festgenommen. Der achtjährige Fabian wurde im Oktober tot bei Güstrow gefunden. Nun soll die Ex-Freundin des Vaters wegen dringenden Mordverdachts festgenommen worden sein. Ein zufälliges Foto vom Fundort ist einer der wichtigsten Hinweise. Zum Artikel (SZ Plus)

