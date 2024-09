Datenanalyse: So haben die verschiedenen Wählergruppen in Brandenburg abgestimmt (SZ Plus)

EXKLUSIV Wahldebakel löst in der CDU Debatte über richtigen Kurs aus. Der Bundesvorsitzende des Arbeitnehmerflügels der CDU, Dennis Radtke, fordert in der Süddeutschen Zeitung eine deutlich stärkere Betonung der Sozialpolitik – auch um die AfD und das BSW einzudämmen. Das Thema "soziale Sicherheit" hatte in einer Umfrage von Infratest Dimap die höchste Priorität bei den Wählerinnen und Wählern. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein beunruhigendes Ergebnis für die etablierten Parteien. Der Sieg der SPD liegt beinahe ausschließlich an ihrem Spitzenkandidaten Woidke, der im Wahlkampf sowohl die Ampel als auch den SPD-Kanzler auf größtmögliche Distanz gehalten hat. Die Grünen, die den Wiedereinzug in den Potsdamer Landtag verpasst haben, sind in vielen Regionen im Osten inzwischen geradezu verhasst. Und die FDP läuft ohnehin schon unter „Sonstige“. Zum Artikel (SZ Plus)

Lehren für die SPD: Was sich der Kanzler und die Parteichefs im Willy-Brandt-Haus von Woidke abschauen können (SZ Plus)

Erfolgreich, aber auch enttäuscht: Die AfD kann deutlich hinzugewinnen, doch die Partei hat noch mehr erwartet (SZ Plus)

Kommentar: Die Wahl offenbart, wie gegensätzlich die Welten in Brandenburg sind (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Bei Niederlage im November: Trump schließt Kandidatur 2028 aus. Auf die Frage, ob er es sich vorstellen könne, in vier Jahren wieder zu kandidieren, antwortet der 78-jährige Ex-Präsident in einem TV-Interview, das auf mehreren US-Sendern ausgestrahlt wurde: "Nein, das tue ich nicht. Ich denke, das war es dann. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen." Er hoffe aber, diesmal erfolgreich zu sein. Liveblog zur US-Wahl

Wer in das politische Herz der Amerikaner blicken will, muss sich nur ihre Vorgärten ansehen (SZ Plus)

Selenskij zu Gesprächen in den USA eingetroffen. Der ukrainische Präsident will dort US-Präsident Biden seinen „Siegesplan“ vorstellen, vor der UN-Vollversammlung sprechen und sich mit Bundeskanzler Scholz treffen. Zu seinem Plan für ein Ende des Krieges macht Selenskij erneut nur Andeutungen, will ihn aber nach dem Gespräch mit Biden der Öffentlichkeit präsentieren. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Sorge vor Eskalation in Nahost wächst. Die Spannungen zwischen Israel und der terroristischen Miliz Hisbollah in Libanon nehmen zu. Nach den gegenseitigen Angriffen vom Sonntag kündigt Israels Verteidigungsminister Gallant an, weiter gegen die Miliz vorgehen zu wollen. US-Präsident Biden zeigt sich besorgt. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Nahost: Israel schließt Büro von Al Jazeera in Ramallah

Weitere wichtige Themen

Bezirksklinik: Erneut Straftäter aus Psychiatrie in Niederbayern entkommen

Traditioneller Wiesn-Besuch: Spieler des FC Bayern am Tag nach dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen in bester Stimmung