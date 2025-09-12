Bolsonaro zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt - USA drohen mit Konsequenzen. Brasiliens Oberstes Gericht verurteilt den Ex-Präsidenten wegen eines versuchten Staatsstreichs. Das Urteil markiert einen historischen Präzedenzfall im größten Land Lateinamerikas. Die US-Regierung kritisiert die Verurteilung des Rechtspolitikers scharf und droht mit Konsequenzen. Zum Artikel

Spahn kritisiert ungerechte Vermögensverteilung. Die Stimmung in Deutschland ist nicht gut. Der Unionsfraktionschef sieht eine der Ursachen dafür in einer unfairen Vermögensverteilung. Er verweist auf ein ausstehendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer. Wenn es fällt, müsse die Koalition die Steuer möglicherweise neu regeln. Zum Artikel

Maybrit Illner: Wo Reichinnek und Spahn sich einig sind (SZ Plus)

EXKLUSIV Personalmangel schadet den Deutschen. Jeder zweite Beschäftigte im Dienstleistungssektor berichtet, dass Mitarbeiter fehlen – am meisten in Bereichen wie Krankenhäusern, Kitas und Callcentern. Das hat eine Befragung der Gewerkschaft Verdi ergeben. Um das Arbeitspensum zu schaffen, müssen Mitarbeiter in diesen Bereichen offenbar häufig die Qualität ihrer Leistung reduzieren. Das spüren Alte im Pflegeheim, Patienten in der Klinik, Familien bei der Kita und Kunden, die im Callcenter anrufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Pöbeleien im Bundestag sollen härter bestraft werden. Union und SPD beklagen „Rückschritte der Debattenkultur“. Sie wollen deshalb die Geschäftsordnung des Parlaments ändern und die Ordnungsgelder verdoppeln. Ein entsprechender Antrag steht an diesem Freitag auf der Tagesordnung. Zum Artikel (SZ Plus)

Neues EU-Datengesetz tritt in Kraft. Die Regeln, die von diesem Freitag an gelten, sichern Verbrauchern und Unternehmen die Hoheit über die Daten vernetzter Geräte – vom Auto bis zur Smartwatch. Sie können sie jetzt einsehen, weitergeben oder sperren lassen. Bisher blieben sie oft ausschließlich im Besitz der Hersteller. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Krieg in der Ukraine

Russlands und Belarus' Großmanöver beginnt. Alle vier Jahre lassen die Armeeführer aus Moskau und Minsk ihre militärische Stärke gemeinsam erproben. Aber wie trainiert man für den Krieg, wenn es längst einen gibt? Die Großübung „Sapad“, die an diesem Freitag anfängt, stellt den Kreml vor Herausforderungen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Drohnen über Polen: Wenn das ein Test war, dann hat die Nato versagt (SZ Plus)

Die Nato will im Baltikum Stärke zeigen. Mit einer eigenen Militärübung sichern die Bundeswehr und weitere Nato-Partner seit einigen Woche verstärkt den Ostseeraum und verlegen Truppen ins Baltikum. Die westlichen Verbündeten sind nervös. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Bei der Luftverteidigung hat die Bundeswehr enormen Nachholbedarf. Das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum legt eine zentrale Schwäche der Deutschen noch einmal offen. Es braucht jetzt eines: mehr Tempo. Und ein Lernen von der Ukraine. Zum Kommentar (SZ Plus)