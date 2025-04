Von der Leyen bietet USA Freihandel mit Industriegütern an. „Europa ist immer bereit für einen Deal“, sagt die EU-Kommissionschefin. Sie bietet US-Präsident Trump erneut an, die gegenseitigen Zölle auf Autos und Industriegüter zu streichen. Ansonsten plant ihre Behörde, den Mitgliedsstaaten am Mittwoch erste Gegenmaßnahmen zur Abstimmung vorzulegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz pocht nach Börsenabsturz auf Hilfen für die Wirtschaft. Steuersenkungen, Bürokratie-Abbau, niedrigere Energiepreise und keine höheren Sozialausgaben müssen im Zentrum der Koalitionsverhandlungen mit der SPD stehen, fordert der CDU-Chef. Die Gespräche werden an diesem Montag fortgesetzt. Zum Liveblog über die Regierungsbildung

Was heute wichtig war

Schwere Regenfälle in Myanmar erschweren Rettungsarbeiten. Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben vor zehn Tagen steigt auf 3471, die der Verletzten auf 4671. Weil die Regenzeit früher als gewöhnlich beginnt, drohen Regenfälle die Rettungs- und Aufräumarbeiten zu behindern. Für etwa 28 Millionen Menschen in den betroffenen Gebieten fehlen weiterhin Trinkwasser, Nahrung und Unterkünfte. Zum Artikel (SZ Plus)

17 Schulen in Duisburg wegen Drohschreiben geschlossen. Die Behörden reagieren auf zwei Schreiben an eine Duisburger Gesamtschule mit „bedrohlichen und rechtsradikalen Äußerungen“. Fast 18 000 Schülerinnen und Schüler können deshalb nicht in den Präsenzunterricht gehen. Für Dienstag gibt die Polizei Entwarnung. Zum Artikel

Journalist bei Angriff auf Zelt von Lokalmedien getötet. Bei einem israelischen Luftangriff in Chan Yunis werden palästinensischen Angaben zufolge neun weitere Berichterstatter verletzt. Insgesamt sollen laut Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde am Montag mindestens zehn Menschen getötet worden sein. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen