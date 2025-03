BND hält Laborunfall als Ursprung der Corona-Pandemie für wahrscheinlich. Stammt das Coronavirus am Ende doch aus einem chinesischen Labor? Der Bundesnachrichtendienst geht nach eigenen Erkenntnissen davon aus. Bereits 2020 kam der Geheimdienst zu dieser Einschätzung. Die Regierungen Merkel und Scholz hielten die Erkenntnis jahrelang unter Verschluss. Zum Artikel (SZ Plus)

Länderchefs drängen auf schnelle Einigung bei Finanzpaket. Die 16 Ministerpräsidenten der Länder fordern eine rasche Einigung über die von Union und SPD geplanten Milliardeninvestitionen und drängen auf eine gemeinsame Lösung noch vor der Konstituierung des neuen Bundestags. Zum Artikel

Russland will Vorschlag zu Waffenruhe „sorgfältig prüfen“. Der Kreml hat sich zurückhaltend zu dem Vorstoß einer 30-tägigen Waffenruhe geäußert. Man werde die Erklärung nach den US-ukrainischen Gesprächen „sorgfältig prüfen“, sagte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitrij Peskow. Die USA sollen der russischen Regierung aber weitere Details erklären. Zum Liveblog

Krieg in der Ukraine Der Kreml reagiert verhalten auf die Initiative zur Waffenruhe (SZ Plus)

Trump erwägt Dollar-Abwertung und knüpft Schutz an Bedingungen. Die US-Regierung plant offenbar, den Dollar abzuwerten und den militärischen Schutz für Verbündete an wirtschaftliche Zugeständnisse zu koppeln. Experten warnen vor erheblichen Risiken für die globale Wirtschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Oppositionspartei Demokraatit gewinnt Wahl in Grönland deutlich. Die sozialliberale Oppositionspartei Demokraatit hat die Wahl überraschend deutlich für sich entschieden. Der Sieg erfolgt vor dem Hintergrund von Drohungen des US-Präsidenten Trump, der Grönland für die USA gewinnen will. Zum Artikel (SZ Plus)

Wahl in Grönland Der zukünftige Premierminister Nielsen will die Unabhängigkeit für Grönland

Experten legen Vorschläge für eine Reform des deutschen Staates vor. Ein Zwischenbericht der Expertenkommission „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ beschreibt gravierende Mängel in der deutschen Verwaltung und Politik. Die Autoren warnen, dass unter den aktuellen Strukturen grundlegende Reformen kaum umsetzbar seien. Zum Artikel (SZ Plus)

Polizei durchsucht Münchner Ausländerbehörde - vier Mitarbeiter in U-Haft. In der Behörde ist es zwischen 2022 und 2024 mutmaßlich zu Bestechungsfällen gekommen. Vier Mitarbeiter sowie ein externer Beteiligter sitzen in Untersuchungshaft. Die Anzeige kam direkt aus dem Kreisverwaltungsreferat. Die Ermittlungen dauern an. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen