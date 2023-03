Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Mitarbeiter von Nachrichtendiensten sollen strenger kontrolliert werden. Das Bundesinnenministerium will Menschen, die in sensiblen Bereichen von Behörden und Ministerien arbeiten oder sich dort bewerben, künftig einer strengeren Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Bei der höchsten Sicherheitsstufe sollen beispielsweise private Postings in sozialen Netzwerken angeschaut werden. Anlass ist der Vorfall eines Maulwurfs beim BND, der Geheimnisse an Russland verraten haben soll. Zum Artikel (SZ Plus)

Internationaler Strafgerichtshof bereitet Anklagen gegen Russland vor. Der Chefankläger in Den Haag soll laut New York Times entschieden haben, zwei Vorwürfe gegen Verantwortliche zu erheben: Die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland und die Attacken auf zivile Infrastruktur. Ganz oben auf der Liste der Angeklagten könnte Präsident Putin stehen. Zum Artikel

Breuer soll Generalinspekteur der Bundeswehr werden. General Breuer soll künftig im Verteidigungsministerium für die Planung und Weiterentwicklung der militärischen Verteidigung, die Führung der Streitkräfte und die Einsätze der Soldaten verantwortlich sein. Der breiten Öffentlichkeit ist er als Leiter des Corona-Krisenstabs bekannt. Zum Artikel

Aktien der First Republic Bank stürzen um 75 Prozent ab. Anleger befürchten, dass ihr Geld bei der US-Privatbank nicht mehr sicher ist. Auch eine Finanzspritze von 70 Milliarden US-Dollar ändert daran nichts. Möglicherweise schichten Investoren derzeit in Panik Finanzmittel von kleineren Kreditgebern zu den für sicherer gehaltenen Großbanken um. Zum Artikel

Pleite einer US-Privatbank: Ist die Situation heute wieder wie im Jahr 2008? (SZ Plus)

Biden schickt Atom-U-Boote nach Australien. Schneller als bisher geplant erhält das Land Schutz aus den USA. Das neue Aukas-Bündnis, an dem auch Großbritannien beteiligt ist, dient dazu, China in die Schranken zu weisen. Die Regierung in Peking wirft den drei westlichen Staaten vor, der Verbreitung von militärischer Nukleartechnologie Vorschub zu leisten. Zum Artikel (SZ Plus)

Porsche macht weiter Stimmung für E-Fuels. Der Sportwagenbauer meldet mitten in der Krise einen sprunghaft steigenden Gewinn und wirbt - wie die FDP - unbeirrt für synthetische Kraftstoffe. Der Grund ist vor allem das Vorzeigemodell, der 911er, den Porsche auch nach dem Jahr 2030 so lange wie möglich als Verbrenner verkaufen will. Zum Artikel

Scholz gibt sich fasziniert vom "Bruttonationalglück" in Bhutan. Der Kanzler empfängt in Berlin den Premierminister des Himalaya-Staates. Das Land verweigert sich den global üblichen Erfolgsmaßstäben und orientiert sich stattdessen an einer Messgröße, die nachhaltiges Wachstum in den Blick nimmt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: