Was heute wichtig war
EXKLUSIV US-Geheimdienste stellten dem BND die Vertrauensfrage. Der Ex-BND-Chef soll hochsensible Dokumente zugesteckt bekommen haben – versuchter Landesverrat steht im Raum. Die US-Dienste reagierten mit einer Warnung: Die Kooperation mit dem BND komme auf den Prüfstand. Zum Artikel
„Spiegel“ zu Eralp-Veröffentlichung: Ergebnis einer Abwägung. Der Leiter des Spiegel-Hauptstadtbüros verteidigt die Veröffentlichung von internen Hinweisen der Linken-Politikerin Elif Eralp zu Sorgen um ihre Sicherheit. „Wir haben damit gehadert“, sagt Christoph Hickmann. Zum Liveblog zu den Landtagswahlen
- Berlin: Linke, Grüne und SPD wollen weiter über Koalition verhandeln
- Meinung: Das Land erlebt erneut die maßlose Polarisierung einer Debatte
Binance-Hack: Der womöglich größte Diebstahl der Geschichte. Cyber-Kriminelle holen sich von der Krypto-Börse Binance die unglaubliche Summe von sechs Milliarden Dollar. Die ersten Spuren deuten auf Nordkorea als möglichen Drahtzieher hin. Zum Artikel
Hilfsaktion für Oleschky ist angelaufen. In der von Russland besetzten südukrainischen Frontstadt haben Evakuierungen und die Versorgung der Bevölkerung mit Hilfslieferungen begonnen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine
Fall Fabian: Verteidiger beantragt Freispruch. Die Verteidigung kritisiert die Beweisführung der Anklage. Die Staatsanwaltschaft fordert dagegen eine lebenslange Haftstrafe für die Angeklagte. Zum Artikel
Pike klagt nach gescheiterter Hinrichtung über permanente Schmerzen. Christa Pike überlebte zwei Hinrichtungsversuche in den USA. Der Fall sorgte weit über die USA hinaus für Aufsehen. Jetzt meldete sie sich erstmals selbst zu Wort. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen des Tages:
- Konjunktur: Deutsche Wirtschaft wächst überraschend
- Autoindustrie: Audi rutscht fast in die roten Zahlen
- Qualitätsmangel: Frankreich ruft europaweit sieben Millionen Kondome zurück