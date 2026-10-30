EXKLUSIV US-Geheimdienste stellten dem BND die Vertrauensfrage. Der Ex-BND-Chef soll hochsensible Dokumente zugesteckt bekommen haben – versuchter Landesverrat steht im Raum. Die US-Dienste reagierten mit einer Warnung: Die Kooperation mit dem BND komme auf den Prüfstand. Zum Artikel

„Spiegel“ zu Eralp-Veröffentlichung: Ergebnis einer Abwägung. Der Leiter des Spiegel-Hauptstadtbüros verteidigt die Veröffentlichung von internen Hinweisen der Linken-Politikerin Elif Eralp zu Sorgen um ihre Sicherheit. „Wir haben damit gehadert“, sagt Christoph Hickmann. Zum Liveblog zu den Landtagswahlen

Binance-Hack: Der womöglich größte Diebstahl der Geschichte. Cyber-Kriminelle holen sich von der Krypto-Börse Binance die unglaubliche Summe von sechs Milliarden Dollar. Die ersten Spuren deuten auf Nordkorea als möglichen Drahtzieher hin. Zum Artikel

Hilfsaktion für Oleschky ist angelaufen. In der von Russland besetzten südukrainischen Frontstadt haben Evakuierungen und die Versorgung der Bevölkerung mit Hilfslieferungen begonnen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Fall Fabian: Verteidiger beantragt Freispruch. Die Verteidigung kritisiert die Beweisführung der Anklage. Die Staatsanwaltschaft fordert dagegen eine lebenslange Haftstrafe für die Angeklagte. Zum Artikel

Pike klagt nach gescheiterter Hinrichtung über permanente Schmerzen. Christa Pike überlebte zwei Hinrichtungsversuche in den USA. Der Fall sorgte weit über die USA hinaus für Aufsehen. Jetzt meldete sie sich erstmals selbst zu Wort. Zum Artikel

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