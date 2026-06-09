Neuer Höchststand bei politisch motivierten Straftaten. „Das Fundament unserer Demokratie wird angegriffen“: Noch nie seit Beginn der Statistik 2001 hat das Bundeskriminalamt so viele politische Delikte gezählt. Die größte Gefahr kommt weiter von rechts, doch linke Kriminalität nimmt stark zu. Zum Artikel

EXKLUSIV Spionage und Sabotage: Drohnen werden für deutsche Unternehmen immer gefährlicher. Drohnenüberflüge und Spionageversuche nehmen drastisch zu, warnt der Verfassungsschutz – und gibt Mitarbeitern gefährdeter Firmen Tipps, wie sie bei Flugobjekten vor dem Fenster reagieren sollen. Zum Artikel

Internationaler Strafgerichtshof suspendiert offiziell Chefankläger Karim Khan. Der juristische Verfolger von Putin und Netanjahu darf sein Amt wegen Vergewaltigungsvorwürfen vorerst nicht mehr ausüben. Ob politische Intrigen dahinterstecken oder er tatsächlich ein Täter ist, ist offen. Zum Artikel

Das Aus für FCAS ist ein harter Schlag für die deutsch-französischen Beziehungen. Die holprige Verkündung des Projektendes zeigt Misstrauen auf beiden Seiten, wobei Paris pikiert auf Berlins Entscheidung reagierte. Trotz des Scheiterns bleiben Merz und Macron auf die deutsch-französische Zusammenarbeit angewiesen, um in der EU etwas voranzubringen. Zum Artikel

FCAS: Das europäische Milliardenprojekt scheitert – was nun?

MEINUNG Auch hier hat Macron zu viel gewollt und zu wenig erreicht

MEINUNG Europa gibt ein erbärmliches Bild der Schwäche ab

Scheitert in Stuttgart die liberale Demokratie? Stuttgart 21 soll erst 2031 fertig werden. Das bewegt sogar den amerikanischen Starpolitologen Francis Fukuyama zu einer vernichtenden Analyse: „Vetokratie“ entstehe, wenn die Exekutivmacht durch zu viele Kontrollmechanismen beschränkt wird. Zum Artikel

MEINUNG Die Politik hat das Projekt zu lange unterschätzt

Studie: Auch gefühlte Lebensmittel-Knappheit kann Verunsicherung auslösen. Deutschlands Nahrungsmittelversorgung ist anfällig – durch Klimawandel, Krieg und Cyberrisiken, zeigt eine neue Untersuchung. Bereits das Gefühl einer Knappheit kann zu Hamsterkäufen führen, wie während Corona bei Backhefe und Nudeln. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war

Ausblick: Fußball-WM

Iran muss bei der WM wohl ohne Fans antreten. Der iranische Fußballverband teilt mit, dass ihm die zugeteilten Karten entzogen worden seien. Außerdem: Spanien und Frankreich gewinnen ihre letzten Tests vor dem WM-Start. Zum Liveblog

DFB-Elf bezieht ihr Quartier und Manuel Neuer trainiert wieder mit. Die Nationalmannschaft hat ihr WM-Quartier in dem herrschaftlichen Anwesen von 1925 in North Carolina bezogen. Dort hüpft Torwart Neuer vor 3000 überwiegend gut gelaunten Zuschauern wieder mit. Zwischen Nagelsmann und Kapitän Kimmich gibt es ein langes Gespräch. Zum Artikel