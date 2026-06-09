Was heute wichtig war
Neuer Höchststand bei politisch motivierten Straftaten. „Das Fundament unserer Demokratie wird angegriffen“: Noch nie seit Beginn der Statistik 2001 hat das Bundeskriminalamt so viele politische Delikte gezählt. Die größte Gefahr kommt weiter von rechts, doch linke Kriminalität nimmt stark zu. Zum Artikel
EXKLUSIV Spionage und Sabotage: Drohnen werden für deutsche Unternehmen immer gefährlicher. Drohnenüberflüge und Spionageversuche nehmen drastisch zu, warnt der Verfassungsschutz – und gibt Mitarbeitern gefährdeter Firmen Tipps, wie sie bei Flugobjekten vor dem Fenster reagieren sollen. Zum Artikel
Internationaler Strafgerichtshof suspendiert offiziell Chefankläger Karim Khan. Der juristische Verfolger von Putin und Netanjahu darf sein Amt wegen Vergewaltigungsvorwürfen vorerst nicht mehr ausüben. Ob politische Intrigen dahinterstecken oder er tatsächlich ein Täter ist, ist offen. Zum Artikel
Das Aus für FCAS ist ein harter Schlag für die deutsch-französischen Beziehungen. Die holprige Verkündung des Projektendes zeigt Misstrauen auf beiden Seiten, wobei Paris pikiert auf Berlins Entscheidung reagierte. Trotz des Scheiterns bleiben Merz und Macron auf die deutsch-französische Zusammenarbeit angewiesen, um in der EU etwas voranzubringen. Zum Artikel
FCAS: Das europäische Milliardenprojekt scheitert – was nun?
MEINUNG Auch hier hat Macron zu viel gewollt und zu wenig erreicht
MEINUNG Europa gibt ein erbärmliches Bild der Schwäche ab
Scheitert in Stuttgart die liberale Demokratie? Stuttgart 21 soll erst 2031 fertig werden. Das bewegt sogar den amerikanischen Starpolitologen Francis Fukuyama zu einer vernichtenden Analyse: „Vetokratie“ entstehe, wenn die Exekutivmacht durch zu viele Kontrollmechanismen beschränkt wird. Zum Artikel
MEINUNG Die Politik hat das Projekt zu lange unterschätzt
Studie: Auch gefühlte Lebensmittel-Knappheit kann Verunsicherung auslösen. Deutschlands Nahrungsmittelversorgung ist anfällig – durch Klimawandel, Krieg und Cyberrisiken, zeigt eine neue Untersuchung. Bereits das Gefühl einer Knappheit kann zu Hamsterkäufen führen, wie während Corona bei Backhefe und Nudeln. Zum Artikel
Was heute sonst noch wichtig war
- Liveblog zur Bundesregierung: CDU-Arbeitnehmerflügel fordert Einbeziehung der Beamten in die Reformen
- Opfer und Täter im Zweiten Weltkrieg: Neuer Streit zwischen Polen und der Ukraine
- Dänemark: Buckelwal „Timmy“ endet als Biodiesel – und im Museum
- EXKLUSIV TSV 1860: Gauweiler vertritt jetzt Investor Hasan Ismaik
Ausblick: Fußball-WM
Iran muss bei der WM wohl ohne Fans antreten. Der iranische Fußballverband teilt mit, dass ihm die zugeteilten Karten entzogen worden seien. Außerdem: Spanien und Frankreich gewinnen ihre letzten Tests vor dem WM-Start. Zum Liveblog
DFB-Elf bezieht ihr Quartier und Manuel Neuer trainiert wieder mit. Die Nationalmannschaft hat ihr WM-Quartier in dem herrschaftlichen Anwesen von 1925 in North Carolina bezogen. Dort hüpft Torwart Neuer vor 3000 überwiegend gut gelaunten Zuschauern wieder mit. Zwischen Nagelsmann und Kapitän Kimmich gibt es ein langes Gespräch. Zum Artikel
- Fußball-WM im Fernsehen: Die große Wette der Deutschen Telekom
- StilkritikNorwegische Fußball-Nationalelf im Wikinger-Kostüm