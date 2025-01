Was heute wichtig ist

Biden hält Abschiedsrede an die Nation. Unter dem Eindruck der Rückkehr Trumps ins Weiße Haus und dem erfolgreichen Abschluss des Deals über einen Waffenstillstand im Nahen Osten hält Biden eine seiner besten Reden überhaupt. In seiner letzten Ansprache als amtierender US-Präsident verteidigt Biden seine Leistung im Amt. Er warnt vor Trump und Musk, ohne die beiden namentlich zu erwähnen. Zum Artikel (SZ Plus)