Von Anna Ernst

Was heute wichtig ist

Biden besucht Saudi-Arabien. Es ist das erste Mal, dass der US-Präsident das Land besucht. Dort trifft er am Freitagabend erstmals auch Mohammed bin Salman. Jenen Kronprinzen, den die CIA für den Auftragsmord an dem Washington-Post-Journalisten Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul verantwortlich macht. Zum Artikel

Zweite Hitzewelle erfasst Spanien. Vögel fallen wegen Hitzschlag vom Himmel, für Ältere und Kranke steigt das Risiko - und am Wochenende werden bis zu 45 Grad Celsius erwartet. Wie Spanien unter der Hitze leidet. Zum Artikel

US-Repräsentantenhaus stimmt für bundesweites Recht auf Abtreibung. Nach dem historischen Supreme-Court-Urteil zu Schwangerschaftsabbrüchen versuchen die Demokraten, ein bundesweites Gesetz zu etablieren. Die Abgeordneten votierten am Freitag mit 219 zu 210 Stimmen für das Vorhaben. Im Senat dürfte das Vorhaben aller Voraussicht nach scheitern. Zum Artikel

EXKLUSIV: Wissing äußert sich zur zweiten Stammstrecke in München. Erheblich teurer als geplant und wesentlich später fertig: Erstmals meldet sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ausführlich zum Planungschaos rund um die zweite Stammstrecke in München zu Wort. Er steht zum Projekt, stellt aber auch klar: "Der Bund gibt nur Geld, wenn sichergestellt ist, dass da am Ende keine Bauruine steht." Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV: Wirtschaftsweise Grimm befürwortet Uniper-Rettung. Wirtschaftsprofessorin Veronika Grimm befürwortet eine staatliche Rettung der durch das ausbleibende russische Gas in Not geratenen deutschen Energiekonzerne. "Diese Unternehmen fallen zu lassen, ist keine Option. Das Aufrechterhalten dieser Branche in der Krise ist alternativlos." Die Akteure würden auch für die Energiewende gebraucht. Zum Artikel (SZ Plus)

Berüchtigter Drogenboss in Mexiko gefasst. Rafael Caro Quintero, Mitgründer des ersten großen mexikanischen Drogen-Kartells, war seit 2013 auf der Flucht. In den USA galt er als einer der meistgesuchten Drogenbosse. Nach der Festnahme stürzt ein beteiligter Kampfhubschrauber bei der Landung ab, 14 Passagiere sterben. Zum Artikel

Lewandowski wechselt zum FC Barcelona. Die Verhandlungen haben sich lange hingezogen, doch nun sind sich beide Vereine übereinstimmenden Medienberichten zufolge einig: Der Weltfußballer verlässt Bayern München und die Bundesliga. Die Spanier zahlen für den 33-Jährigen demnach eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. In Barcelona solle der Pole einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Zum Artikel

Buschmann stellt "Maskenpflicht" in Aussicht. Der FDP-Justizminister verhandelt derzeit mit Gesundheitsminister Lauterbach über Corona-Regeln für den Herbst. Diese sollten "grundrechtsschonend, also verhältnismäßig" sein. Eine Form der Maskenpflicht in Innenräumen werde sicher eine Rolle spielen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Luftalarm in der ganzen Ukraine - Einschläge in Dnipro gemeldet. In sozialen Netzwerken kursieren am Freitagabend Aufnahmen, die fliegende Raketen und Rauchwolken etwa in der südöstlichen Großstadt Dnipro zeigen sollen. Mindestens drei Menschen sind nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung getötet und 15 weitere verletzt worden. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen des Tages