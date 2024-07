Medienberichte: Orbán reist nach Kiew. Der ungarische Ministerpräsident besucht wohl die Ukraine – zum ersten Mal seit Beginn des Krieges und nur einen Tag, nachdem er die Ratspräsidentschaft der EU übernommen hat. Bei Charkiw will die russische Armee zwei Dörfer eingenommen haben. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Bundeswehr wehrt sich mit KI gegen russische Desinformation. Deutschland will 5000 Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren. Die Bundeswehr rutscht deshalb noch mehr in den Fokus der hybriden russischen Kriegsführung. Ein Frühwarnsystem in dem baltischen Staat soll helfen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Jenoptik-Chef warnt vor extremistischen Parteien Der Vorstandsvorsitzende der Thüringer High-Tech-Firma warnt vor dem Erstarken rechtsextremer Parteien. „Wir brauchen ein weltoffenes Land, um weiter innovativ, kreativ und erfolgreich zu sein“, sagt Stefan Traeger. Schon jetzt werde er von großen Investoren im Ausland auf das Erstarken der AfD angesprochen, er habe bereits Probleme, Mitarbeiter anzuwerben. Zum Interview (SZ Plus)

Lagebericht des Verfassungsschutzes: Gut 350 mutmaßliche Verfassungsfeinde in Sicherheitsbehörden

Empörung in Israel nach Freilassung des Chefs der Al-Schifa-Klinik. Das palästinensische Krankenhaus soll ein Hamas-Rückzugsort gewesen sein, auch sein Leiter wird mit der Terrorgruppe in Verbindung gebracht. Israel wird mit 20 Raketen aus dem Gazastreifen angegriffen. Opfer der Hamas verklagen Iran, Syrien und Nordkorea wegen mutmaßlicher Unterstützung der Terrororganisation. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Weitere wichtige Themen

Deutsche Bahn: Fernzüge im Juni noch unpünktlicher als sonst

Alles zur Fußball-EM

Frankreich zieht mit 1:0 gegen Belgien ins Viertelfinale ein. Mbappé leidet unter seiner Maske, die Franzosen zeigen das nächste magere Spiel – doch ein Schuss von Kolo Muani, den der Verteidiger Vertonghen abfälscht, bringt den Mitfavoriten ins Viertelfinale. Die Belgier um Trainer Tedesco reisen heim. Zum Artikel

Elfmeter-Drama: Portugal schlägt SlowenienLange steht es in dem Achtelfinale 0:0, in der Verlängerung verschießt Ronaldo einen Strafstoß, weint und trifft im Elfmeterschießen dann doch noch. In diesem aber wird Portugals Torhüter Costa zum Helden: Er pariert alle drei Schüsse der Slowenen. Zum Artikel (SZ Plus)