Was heute wichtig ist

Biden verschärft Zugang für Einwanderer an Grenze zu Mexiko. Migranten werden künftig abgewiesen, wenn im Schnitt 2500 von ihnen pro Tag ohne Papiere die Vereinigten Staaten betreten wollen. Menschenrechtler warnen vor den Auswirkungen der geplanten Regeln. Die Einwanderung ist derzeit in den USA eines der größten Wahlkampfthemen. Zum Artikel (SZ Plus)