Sonderermittler soll Bidens Geheimunterlagen-Affäre untersuchen. Der demokratische Justizminister Garland setzt den republikanischen Korruptionsjäger Hur ein, um den Umgang des US-Präsidenten mit vertraulichen Regierungsakten zu prüfen, die in privaten Räumen an mehreren Orten gefunden wurden. Wie bei Ex-Präsident Trump in Mar-a-Lago ist offenbar auch bei Biden in Delaware das FBI aufgekreuzt. Bislang ist dazu wenig bekannt, vieles spricht aber dafür, dass es sich im aktuellen Fall um einen kleineren Einsatz handelt als bei Trumps groß angelegter Hausdurchsuchung. Zum Artikel (SZ Plus)

Aktivisten verschanzen sich in Tunnelsystem unter Lützerath. Die Polizei trifft bei der Räumung des besetzten Braunkohledorfes auf den harten Kern der Klimademonstranten. In mindestens einer der "unterirdischen Bodenstrukturen" seien "Menschen drin, die müssen geborgen werden", sagt Aachens Polizeipräsident Weinspach. Man wisse nicht, wie stabil diese Gänge seien und wie es um die Luftzufuhr bestellt sei. Im Moment komme die Polizei nicht an die Aktivisten heran. Zum Artikel

Klimaforscher kritisieren ExxonMobil. Der US-Ölkonzern erforschte jahrelang die Auswirkungen der Verbrennung fossiler Rohstoffe auf die Erderwärmung - und das auf sehr hohem Niveau. Doch obwohl die eigenen Fachleute längst einig waren, dass sich der Planet erwärmt, kommunizierten Unternehmensmanager die Ergebnisse nicht. Stattdessen versuchten sie, Zweifel am Klimawandel zu säen. Zum Artikel (SZ Plus)

Lisa Marie Presley ist tot. Die Sängerin und Tochter des legendären Rock'n'Roll-Weltstars Elvis Presley ist im Alter von 54 Jahren gestorben, wie ihre Mutter Priscilla Presley mitteilt. Beide waren noch in dieser Woche bei der Verleihung der Golden Globes, wo ein Film über Elvis ausgezeichnet wurde. Zum Artikel

Corona-Pandemie beendet? Drosten fühlt sich missverstanden. Bei seinen vielzitierten Sätzen zu einem Ende der Pandemie habe er eigentlich etwas anderes gemeint, sagt der Virologe. Nämlich die Erwartung, dass man in ein paar Monaten sehen werde: "Im Nachhinein betrachtet war das die erste endemische Welle dieses Virus', und damit ist die Pandemie vorbei." Zum Artikel

