Proeuropäer gewinnt Präsidentenwahl in Rumänien. Der Bürgermeister von Bukarest, Nicusor Dan, wird neuer Staatspräsident. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt er uneinholbar vor dem Rechtspopulisten George Simion. Der hatte einen Kremlfreund zum Ministerpräsidenten machen wollen. Seine Niederlage gesteht er erst nach langem Zögern ein. Zum Artikel

Polen entscheiden in Stichwahl über neuen Präsidenten. Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl liegt der liberale Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski laut Nachwahlbefragungen vorn. Doch sein rechtsnationalistischer Herausforderer Karol Nawrocki ist fast gleichauf. Die Entscheidung fällt am 1. Juni. Zum Artikel

Rechtsruck bei Parlamentswahl in Portugal heftiger als erwartet. Der Sieg des konservativen Bündnisses fällt deutlicher aus, als es Wahlforscher vermutet hatten. Die Sozialisten kassieren eine herbe Niederlage ein und schaffen es nur knapp auf Platz zwei vor den Rechtspopulisten. Auch deren Ergebnis liegt über den Erwartungen. Zum Artikel

Was wichtig ist

Biden hat Prostatakrebs. Die Krebserkrankung beim früheren US-Präsidenten ist offenbar aggressiv und in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Biden und seine Familie prüfen gemäß Mitteilung verschiedene Therapieoptionen. Sein Tumor spreche auf Hormone an, was eine wirksame Kontrolle ermögliche. Zum Artikel

Verbündete der Ukraine drohen Russland vor Putin-Trump-Telefonat mit Sanktionen. An diesem Montag will der US-Präsident mit dem Kremlchef erneut Chancen für eine Waffenruhe ausloten. Kurz zuvor erhöhen Kiews westliche Verbündete wie Großbritannien noch einmal den Druck auf Moskau. Zum Liveblog

Verhältnis zu Moskau: In der AfD zeichnet sich eine distanziertere Linie ab

Klingbeil will von allen Ministerien Sparvorschläge sehen. Der neue Finanzminister startet mit einem Appell an die Kabinettskollegen: Trotz der neuen Schuldenregelungen dürfe sich niemand zurücklehnen. Seiner SPD attestiert der Vorsitzende, den Charakter einer Arbeiterpartei verloren zu haben. Zum Liveblog

Würzburg bekommt Bayerns ersten Grünen-Oberbürgermeister. In der Stichwahl setzt sich Martin Heilig klar durch und wird Rathauschef der Universitätsstadt am Main. Die CSU erlebt mit ihrer Kandidatin Judith Roth-Jörg ein Fiasko. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen