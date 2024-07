Harris versammelt in der Partei immer mehr Unterstützer. Nach dem Rückzug von Biden will Harris in das Rennen um das Weiße Haus einsteigen. Wichtige Gouverneure haben ihr schon ihre Unterstützung ausgesprochen. Einige führende Demokraten halten sich aber noch zurück. Zum Liveblog zur US-Wahl

Wie es bei den Demokraten nun weitergeht. Ist Harris die Präsidentschaftskandidatur noch zu nehmen? Wann wird sie gewählt? Und wie stehen ihre Chancen, Trump zu schlagen? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Zweifel sind bei den Demokraten ab sofort verboten (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Netanjahu schickt Delegation zu Verhandlungen nach Katar. Nachdem die Gespräche um die Freilassung der israelischen Geiseln zuletzt festgefahren waren, schickt der Ministerpräsident wieder eine Gruppe Verhandler ins Emirat. Der Anführer der Huthi-Miliz zeigt sich nach dem tödlichen Angriff auf Tel Aviv zufrieden. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost

Pogacar gewinnt die Tour de France. Dem 25-jährigen Slowenen gelingt nach 2020 und 2021 der dritte Frankreich-Rundfahrtsieg. Er dominiert die Tour von Anfang bis Ende, und mit dem Triumph im finalen Zeitfahren in Nizza holt er sich auch noch seinen sechsten Tagessieg. Für die Olympischen Spiele in Paris gilt Pogacar als Favorit. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland weitet Rüstungsproduktion massiv aus. Westliche Militärs und Politiker sind alarmiert. US-Außenminister Blinken zufolge produziert Russland heute mehr Waffen als die gesamte Sowjetunion im Kalten Krieg. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius stellt fest, dass Russland seine Lager auffülle und nicht mehr alle neu hergestellten Waffen in die Ukraine schicke. Zum Artikel (SZ Plus)

Ricarda Lang hält Kanzlerkandidatur der Grünen offen. In Umfragen schwächeln die Grünen. Trotzdem will Parteichefin Lang nicht ausschließen, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. In Frage komme erst mal nur Habeck, sagt sie in einem Fernsehinterview. Die Entscheidung, mit wem an der Spitze ihre Partei in die Bundestagswahl 2025 geht, solle in diesem Jahr gefällt werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen