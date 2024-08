EXKLUSIV Steigende Schienenmaut verteuert Nahverkehr. Diverse Bundesländer befürchten Einschnitte bei den Regionalzügen und S-Bahnen. Der Grund: Der Preis für die Benutzung der Bahntrassen soll 2026 beim Nahverkehr um 23,5 Prozent steigen. Das sehen Pläne der Schienennetzgesellschaft der Deutschen Bahn vor – eine Folge des Sparkurses der Bundesregierung. Bundesweit hätte dies Mehrkosten von 800 Millionen bis einer Milliarde Euro pro Jahr zur Folge. Zum Artikel (SZ Plus)

SZ-Serie: Wie habt ihr das gemacht? Wie Spanien die Bahn auf Tempo trimmt und das größte Hochgeschwindigkeitsnetz Europas unterhält (SZ Plus)

Experten beklagen „dramatisch hohe Krankheitsausfälle“ in Kitas. Erkältungen und psychische Belastung: In Kindergärten und Krippen bleiben überdurchschnittlich viele Beschäftigte daheim. Die Bertelsmann-Stiftung und das Fachkräfte-Forum fordern mehr Geld für qualifizierte Vertretungen. Zum Artikel

Selenskij: Kontrollieren 92 Ortschaften in Kursk. Der ukrainische Präsident bezeichnet die Offensive auf russischem Gebiet als großen Erfolg. Die Truppen seines Landes sollen weiter vorgerückt sein. Indiens Ministerpräsident Modi reist am Freitag erstmals seit der Invasion Russlands nach Kiew. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Grüne Landesminister für Fristenlösung. Regierungsvertreter der Grünen aus sieben Bundesländern fordern in einem Positionspapier, Schwangerschaftsabbrüche zu entkriminalisieren und die medizinische Versorgung betroffener Frauen zu verbessern. Abtreibungen sollen, so wie es in den meisten europäischen Ländern geregelt ist, in den ersten zwölf Wochen einer Schwangerschaft erlaubt sein – und nicht mehr nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Zum Artikel (SZ Plus)

Ermordung einer Ärztin wühlt Indien auf. In einer Dienstpause ist eine 31-jährige Medizinerin offenbar von mehreren Männern vergewaltigt und umgebracht worden. Mehr als eine Million Kolleginnen und Kollegen haben daraufhin die Arbeit niedergelegt. Von diesem Dienstag an beschäftigt der Fall auch das Oberste Gericht in Delhi – er ist auf der höchsten Ebene von Politik und Justiz angekommen. Zum Artikel

Gündogan tritt aus Nationalmannschaft zurück. Der Kapitän steht Bundestrainer Nagelsmann nicht mehr zur Verfügung. Nach 82 Länderspielen beendet der 33-Jährige seine Laufbahn im DFB-Team. Er sagt, er habe bereits vor der EM „eine gewisse Müdigkeit“ verspürt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen