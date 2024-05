Kronzeuge Cohen sagt in Trump-Prozess aus. Der Ex-Anwalt gilt als wichtigster Zeuge im Schweigegeld-Strafprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten. Cohen berichtet, sein Jobprofil habe geheißen, "alles" zu tun, was der Chef wollte. Als die spätere Schweigegeld-Empfängerin Stormy Daniels mit ihrer Geschichte über eine angebliche Affäre an die Öffentlichkeit gehen wollte, habe die Order geheißen: "Kümmere dich drum." Zum Artikel (SZ Plus)

Hitze, Dürre, Giftstoffe: Viele Bäume in Deutschland befinden sich im Dauerstress. Die Waldzustandserhebung 2023 zeigt: Der deutsche Wald ist heute kränker als 1984, dem Jahr, in dem das "Waldleiden" erstmals statistisch erfasst wurde. Nur 20 Prozent der Bäume haben gesunde Kronen. Je kränker ein Wald, desto lichter ist er. Zum Artikel

Neue Version von Chat-GPT vorgestellt. OpenAI präsentiert eine neue Version seiner KI-Anwendung - nur einen Tag vor der Entwicklerkonferenz des Konkurrenten Google. Sie soll schneller und effizienter sein als das Vorgängermodell. Unter anderem soll Chat-GPT nun Emotionen in Gesichtern oder in der Stimme erkennen können. Zum Artikel

Merkel verabschiedet Trittin. Viel hört man nicht mehr von der Ex-Kanzlerin - nun tritt sie im Bundestag auf, um den ehemaligen grünen Bundesumweltminister zu verabschieden. Eine verwegene Bitte, findet Merkel: "Auch Ihnen war sicherlich klar, dass wir im Laufe der Jahre trotz mancher Begegnungen öffentlich noch nicht viel Gutes übereinander gesagt haben." Sie deutet an, dass sie sich nach der Bundestagswahl 2013 eine schwarz-grüne Koalition habe vorstellen können. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Fokus auf die Kunst: Katharina Wagner bleibt bis 2030 Chefin der Bayreuther Festspiele (SZ Plus)