SPD ringt mit sich selbst um ein Bündnis mit der Linkspartei. Kann, darf, soll die SPD in Berlin zusammen mit der Linken regieren? In der Partei hat diese Frage Spaltungspotenzial. Veteran Wolfgang Thierse wittert Gefahr, der junge Genosse Hakan Demir sieht Chancen. Zum Artikel

Juso-Chef für neuen SPD-Vorsitzenden und gegen Klingbeil. Wer führt künftig die SPD? Darüber wird kräftig spekuliert. Juso-Chef Türmer kritisiert den aktuellen Vorsitzenden Klingbeil und fordert eine Veränderung an der Spitze. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Verletzte, Bahnchaos – und schon zieht das nächste Orkantief heran. Der erste Herbststurm hat in Teilen Deutschlands Schäden angerichtet. Am Sonntag werden gebietsweise Böen mit Windgeschwindigkeit bis 100 km/h erwartet. Zum Artikel

Israel startet im Westjordanland „Anti-Terror-Operation“. Armee und Geheimdienst sollen das Gebiet nach Terrorinfrastruktur und Waffen durchsuchen, teilt die Armee mit. Damit reagiere Israel auf einen Angriff am Morgen. Am Dienstag wird im Land gewählt. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

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