Schwesig stellt Merz die Vertrauensfrage. Obwohl sie die AfD in Mecklenburg-Vorpommern nicht hat schlagen können, geht die Ministerpräsidentin gestärkt aus der Wahl hervor – und attackiert den Kanzler. Zum Artikel

CDU: Personaldebatte über Merz bleibt vorerst aus. Nach dem Wahldesaster kommt die CDU-Spitze zusammen. Anschließend sagt Merz, niemand habe „irgendeine personelle Frage“ gestellt. Doch der Unmut über ihn ist groß. Der Kanzler will nun gegen das Ungerechtigkeitsgefühl in der Bevölkerung aktiv werden. Zum Artikel

AfD uneins über die Wahlergebnisse. Die AfD hat in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin weniger Stimmen geholt, als manche in der Partei gehofft hatten. Angesichts der fehlenden Machtoptionen freut sie sich vor allem über den „Niedergang der CDU“. Zum Artikel

Internationale Pressestimmen zu den Wahlen: „Das wahre Erdbeben in Deutschland steht noch bevor“

Was heute wichtig war

Andreas Scheuer (re., CSU), ehemaliger Bundesverkehrsminister, kommt zum Prozessauftakt in Berlin. Christian Mang/REUTERS

Ex-Minister Scheuer nach Maut-Debakel vor Gericht. In Berlin hat der Prozess gegen den politisch abgestürzten Ex-Verkehrsminister begonnen. Die Anklage wirft ihm und seinem früheren Staatssekretär vor, den Bundestag belogen zu haben. Zum Artikel

Zehntausende demonstrieren gegen Jobabbau in der Autoindustrie. München, Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt: Bei einer bundesweiten Protestaktion wehrt sich die IG Metall gegen den massiven Jobabbau in der Autoindustrie. „Wir Beschäftigten haben diese Situation nicht verursacht“, meinen sie. Zum Artikel

Kranken- und Rentenversicherung wird für Gutverdiener teurer. Sozialleistungen, Renten aber auch Zahlbeiträge für die Versicherungen werden regelmäßig angepasst. Für Arbeitnehmer mit höherem Einkommen steigen die Beiträge. Zum Artikel

Kremlpartei Einiges Russland gewinnt Duma-Wahl. Keine Nachricht, sondern Vollzug: Die Kremlpartei sichert sich in der Staatsduma wie erwartet die Mehrheit, eine echte Opposition war bei der Wahl nicht zugelassen. Kremlgegner bezeichneten die Abstimmung als Farce. Zum Artikel

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