Widerstand gegen Trump wächst. In den vergangenen Tagen lief es nicht gut für US-Präsident Donald Trump: Ein Gericht in New York stoppte seine per Dekret erhöhten Zölle. Nun tritt auch noch sein bisher engster Weggefährte Elon Musk ab und übt dabei noch heftige Kritik an Trumps Politik. Zum Artikel (SZ Plus)

Von der Leyen fordert unabhängiges Europa. Bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen an die EU-Kommissionschefin entwirft von der Leyen ihre Vision für einen starken, wehrhaften Kontinent in Zeiten von Trump und Putin. Noch in diesem Jahrzehnt werde eine neue internationale Ordnung entstehen, die müsse Europa gestalten. Zum Artikel

Chaos bei Verteilung von Lebensmitteln in Gaza. Vier Menschen sollen nach Angaben der Vereinten Nationen am Mittwoch ums Leben gekommen sein, als Tausende Palästinenser ein Lagerhaus stürmten, um verzweifelt nach Lebensmitteln zu suchen. Die israelische Armee eröffnete das Feuer. Die UN werten das Unglück als Zeichen für die dramatische Situation in dem Gebiet und die Not der Menschen. Zum Artikel

Russland bietet neuen Verhandlungstermin zu Ukrainekrieg an. Nach Trumps drastischen Worten über Putin hat Moskau seine Angriffe zuletzt reduziert und einen neuen Verhandlungstermin angeboten. Am kommenden Montag soll in Istanbul eine zweite Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine stattfinden. Unterdessen bereitet Russland nach ukrainischen und US-amerikanischen Erkenntnissen eine Sommeroffensive vor. Zum Artikel

Wohnungsmarkt: Die Mietpreisbremse wird verlängert. Der Schutz für Millionen Bürger würde am Jahresende auslaufen, jetzt soll er bis 2029 gelten. Die schwarz-rote Koalition setzt damit ein Versprechen um, das bereits die Ampelkoalition gegeben, dann aber nicht eingelöst hatte. Doch Immobilienverband und Mieterbund kritisieren das neue Gesetz umgehend. Zum Artikel

